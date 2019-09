RICCARDO GUARNIERI VS IDA PLATANO ' Mi hai preso in giro quando' | Uomini e Donne

Ida Platano : "RICCARDO GUARNIERI - nella sua mente - ha l'idea di famiglia. Ma non è pronto" (video) : Nel corso della prima puntata della nuova stagione del trono over di 'Uomini e Donne', andata in onda, oggi, lunedì 16 settembre 2019, su Canale 5, Riccardo Guarnieri, ha raccontato, di aver raggiunto Ida Platano a Brescia per starle accanto durante un momento delicato della sua vita. La dama, infatti, ha dovuto assistere, per qualche giorno, il figlio all'ospedale per un piccolo problema di salute. ...

Ida Platano piange per RICCARDO GUARNIERI lascia lo studio di Uomini e Donne : Dopo la pausa estiva, sono ricominciate le registrazioni di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show di Maria De Filippi che vedremo in onda a partire dal prossimo 16 settembre. Il programma sarebbe dovuto ripartire lunedì 9, ma la scelta di rinviarlo è probabilmente dovuta alla concomitanza con l’avvio di Temptation Island Vip, quest’anno condotto da Alessia Marcuzzi. Le registrazioni iniziate a fine agosto e nello studio dello show sono già ...

UOMINI E DONNE/ RICCARDO GUARNIERI ricorda Nadia Toffa : 'grazie per...' - Trono Over - : UOMINI e DONNE Trono Over: Riccardo Guarnieri ricorda Nadia Toffa ringraziandola per quanto fatto per la città di Taranto.

Uomini e donne : RICCARDO GUARNIERI e David Scarantino potrebbero tornare nel Trono Over : Chi saranno i protagonisti della prossima stagione del Trono Over di Uomini e donne? Ormai mancano solo poche settimane alla prima registrazione, che dovrebbe essere effettuata già a fine agosto. È dunque inevitabile chiedersi chi siederà nel parterre di dame e cavalieri, proseguendo la ricerca dell'anima gemella. Non sembrano esserci dubbi sulla presenza di Gemma Galgani, ancora single dopo un anno complicato per lei. La sua frequentazione con ...

Uomini e Donne : RICCARDO GUARNIERI si è fidanzato dopo il Trono Over? : Riccardo Guarnieri parla della sua vita sentimentale dopo Uomini e Donne Riccardo Guarnieri è stato un fiume in piena su Instagram. Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, generalmente sempre molto riservato e poco incline a lasciarsi andare sui social, in queste ore ha voluto rispondere alle domande dei followers. La curiosità maggiore dei fans del 40enne di Taranto, è inutile dirlo, ha riguardato proprio la sua vita sentimentale. dopo ...

Cristina e David - storia finita : l’opinione di RICCARDO Guarnieri : Temptation Island: Riccardo Guarnieri dice la sua sulla rottura tra David e Cristina I telespettatori, nello speciale di Temptation Island 6, hanno scoperto che Cristina Incorvaia e David Scarantino, subito dopo il falò, si sono lasciati. Una notizia che ha preso in contropiede i telespettatori, i quali, sui social, hanno espresso le opinioni più disparate. E in queste ore anche Riccardo Guarnieri ha voluto dire la sua, non andandoci affatto giù ...

RICCARDO GUARNIERI parla di Ida Platano e lancia una frecciata : Uomini e Donne gossip: Riccardo Guarnieri ha sentito Ida Platano? Sono passati diversi mesi dalla fine della relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri eppure la curiosità del pubblico sulla coppia continua ad essere alta. Il cavaliere di Taranto e la dama di Brescia hanno fatto palpitare i seguaci di Uomini e Donne e Temptation Island con addii, ripensamenti e ritorni di fiamma sfiorati. In queste ore, oltre a mostrare il suo allenamento, ...

Uomini e Donne news : Sossio Aruta perdona RICCARDO Guarnieri : Sossio Aruta: pace fatta con Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne A Uomini e Donne non era certo un mistero che tra Sossio Aruta e l’ex fidanzato di Ida Platano non scorresse buon sangue. Non di rado, durante gli appuntamenti dedicati al Trono Over, il calciatore e Riccardo Guarnieri finivano con il litigare. Un po’ per pareri divergenti e un po’ per chi dovesse primeggiare tra i cavalieri del parterre maschile, i due non ...

Uomini e Donne - RICCARDO GUARNIERI "Penso ancora a Ida Platano" : Il cavaliere pugliese intervistato dal settimanale dedicato al programma confessa di pensare ancora alla sua ex fidanzata.

Uomini e Donne - RICCARDO GUARNIERI : "Penso ancora a Ida" : E' senza ombra di dubbio la storia più tormentata del trono over Uomini e Donne dopo quella di Gemma e Giorgio. Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri e Ida Platano, conosciuti nello studio del programma condotto da Maria de Filippi, frequentati con non poche difficoltà tra litigi, incomprensioni, gelosie, tira e molla e riappacificazioni.Dopo una prima prova nella quale i due hanno messo alla prova il loro amore a Temptation Island, i due si ...

RICCARDO GUARNIERI e Ida Platano : la rivelazione del cavaliere di Uomini e Donne sulla dama spiazza tutti : Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono due dei protagonisti più chiacchierati del trono over di Uomini e Donne. Hanno avuto una lunga e travagliata storia d’amore che è finita malissimo dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. E quando a maggio scorso Riccardo ha richiamato Ida in studio per dare al loro rapporto un’altra chance, lei a sorpresa ha declinato l’invito. Dopo tante sofferenze, Ida non se l’è sentita di ricominciare da capo, anche ...

U&D - RICCARDO GUARNIERI torna a parlare di Ida Platano : 'La penso ancora' : Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono due dei protagonisti più amati del Trono Over. In una recente intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, l'ex cavaliere è tornato a parlare della sua ex fidanzata. Sulle pagine della rivista, Riccardo ha speso delle parole al miele per l'ex dama. Il Guarnieri ha esordito così: "Lei è stata davvero unica per me, la penso ancora". Le parole dell'ex cavaliere hanno colto tutti di sorpresa, tanto che ...

UOMINI E DONNE/ RICCARDO GUARNIERI pensa ancora a Ida Platano - Trono Over - : UOMINI e DONNE, news Trono Over: Denise Pantano racconta il desiderio di avere un futuro insieme al compagno Sebastiano Mignosa.

Uomini e donne trono over - RICCARDO GUARNIERI : ‘Penso ancora a Ida Platano’ : Anche se una storia d’amore finisce il bene resta, ed è questo il caso di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti del trono over di Uomini e donne. Nell’estate 2018, dopo Temptation Island, erano più uniti che mai ma la felicità è durata poco perché i due si sono lasciati nuovamente. Ne è seguito un tira e molla e un ritorno nel dating show di Maria De Filippi da single per entrambi, con Riccardo che si apriva a nuove ...