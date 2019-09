La7 | Emma Bonino rimprovera la conduttrice | “Basta con Salvini Per 15 mesi voi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) “Fatemi la carità: quando vengo da voi, non mi costringete ancora a commentare. Non ne posso più. Per 15soprattutto voi giornalisti ci avete costretto a correre dietro a tutte le bufale di. E basta“. E’ il rimbrotto rivolto dalla senatrice di Più Europa,, alla giornalista Myrta Merlino, nel corso della trasmissione “L’aria che tira”, su La7., che mormora più volte ‘Oh Dio’ quando vengono mostrate le immagini dia Pontida, risponde allache le ricorda i tanti voti presi daalle elezioni europee: “Ho capito, ma è una cosa che si autogenera. Facciamo una pausa, per favore, facciamo una moratoria sue parliamo dei problemi che nascono adesso.si è azzoppato da solo per ingordigia e per superbia“. L'articolo La7,la ...

