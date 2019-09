Il problematico lancio di Borderlands 3 su PC | i giocatori segnalano la perdita dei loro

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 16 settembre 2019) Idi3 stanno segnalando di aver perso tutti iprogressi su PC a causa di file di salvataggio corrotti.Molti utenti sembrano credere che il problema risieda nel cloud. Piùsu Twitter hanno segnalato problemi dopo l'attivazione dei salvataggi su cloud con conseguente cancellazione dei progressi o ripristino a un precedente punto di salvataggio.Un fan ha twittato Gearbox ed Epic Games chiedendo "ho appena perso 7 ore di progressi su3 perché qualcosa è andato storto con il cloud, c'è un modo per ripristinare il salvataggio in modo da non perdere tutto l'equipaggiamento che ho?"Leggi altro...