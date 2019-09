Conte punge | io non da Champions? Luogo comune

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 16 settembre 2019) I moduli sono ''tutte cazzate perche' conta l'atteggiamento'' e che non sia un allenatore abituato a giocare la''e' un'': Antonioe' carico,nte. LaLeague e' alle porte, il patron Zhang Jindong dopo due anni d'assenza, sara' seduto in tribuna e per l'allenatore dell'Inter sara' importante ''iniziare con il piede giusto anche per trovare stabilita' e continuita', perche' Roma non e' stata costruita in un giorno''. L'Inter debutta indopo tre successi consecutivi in campionato, la vetta della classifica e un calendario fitto di partite impegnative. La mente pero' e' concentrata sullo Slavia Praga. ''Se ci sara' da battagliare - dice- battaglieremo. Loro sono una squadra fisica, con buona tecnica e con la mentalita' di un gruppo abituato a vincere''.Di obiettivi europei non vuole parlare. Non vuole fissare traguardi minimi ...

infoitsport : Conte punge Sarri: 'Stia tranquillo e sereno, sta dalla parte forte' - infoitsport : Inter, Conte punge Sarri: 'Qualcuno stia sereno, ora è dalla parte dei forti' -