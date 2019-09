Bonetti:ddl Pillon?Resterà nel cassetto

"Se mi hanno lasciato neluna copia del ddl Pillon? Non mi sono informata ma per quanto mi riguarda resterà nel". Così su Twitter la ministra della Famiglia, Elena, sul provvedimento sull'affido condiviso proposto dal senatore leghista Pillon. Plaude il presidente dei senatori del Pd, Marcucci: "Archiviare per sempre" vuol dire "chiudere con una pericolosa concezione della famiglia",è "una buona partenza". Mentre Pillon replica:"Noi non molleremo mai" e "siamo pronti a ogni evenienza".(Di lunedì 16 settembre 2019)