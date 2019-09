Belluno | alpina s’impicca in caserma | la 30enne trovata morta in camera sua

Fonte : fanpage

(Di lunedì 16 settembre 2019) La soldatessa era rimasta inieri, giornata festiva. Nel pomeriggio ha deciso di farla finita. Sul posto i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. Per T..R., le sue iniziali, era troppo tardi.

davideroad : RT @forzearmateeu: Un nuovo post (SOLDATESSA ALPINA SI IMPICCA IN CASERMA A BELLUNO) è stato pubblicato su - forzearmateeu : Un nuovo post (SOLDATESSA ALPINA SI IMPICCA IN CASERMA A BELLUNO) è stato pubblicato su - BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: Belluno, alpina s’impicca in caserma: la 30enne trovata morta in camera -