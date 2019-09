Axa e Banca Mps insieme per la salute

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) Milano, 16 set. (AdnKronos) - Axa eMonte dei Paschi di Siena presentano gli incontri 'Laprima di tutto', al via a Milano e successivamente previsti anche a Padova e Bari, per raccontare nuove possibili risposte e nuovi servizi dedicati allae al benessere. Al centro il r

Affaritaliani : Da oggi nelle filiali Mps la cabina medicale per lo screening in teleconsulto #16settembre - Affaritaliani : Bai, Banca Mps: 'In partnership con Axa per servizi di assistenza aggiuntivi' -