Arriva il trailer di Jojo Rabbit di Taika Waititi Arriva Hitler e la commedia nera è

Il nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake sta per Arrivare - Square Enix pubblica un countdown : Ormai ci siamo, manca pochissimo all'arrivo del nuovo trailer dedicato all'attesissimo Final Fantasy 7 Remake.Nella giornata di ieri, vi avevamo riportato la notizia relativa all'imminente nuovo trailer che sarà pubblicato in occasione del Tokyo Game Show 2019. Ebbene, alle ore 16 di oggi, Finalmente torneremo ad ammirare il Remake dello storico titolo.Per celebrare l'evento, Square Enix ha anche pubblicato un countdown visibile sul sito ...

Joker - Arriva il trailer definitivo del film con Joaquin Phoenix : Dopo il bellissimo teaser di Joker, arriva il trailer definitivo del film con Jaquin Phoenix. Candidato a ben tre premi Oscar, ("The Master", "Quando l’amore brucia l’anima", "Il Gladiatore") non sarà il solo attore di spessore sulla scena. La novità svelata solo nel nuovissimo trailer appena reso pubblico dalla Warner Bros Pictures, è la qualificata presenza nel film di Robert De Niro. Soprattutto da questo nuovo trailer si evince che il ...

‘Breaking Bad’ - Arriva il film : la data d’uscita e il primo trailer ufficiale : Aaron Paul torna nei panni del protagonista del lungometraggio prosieguo della serie tv diventata un cult

Black Desert Arriva su PS4 e lo fa pubblicando un trailer di lancio con protagonista Megan Fox : Pearl Abyss ha annunciato che Black Desert è ora disponibile su PlayStation 4. I giocatori possono scegliere di acquistare una delle tre edizioni di lancio: Standard (29,99 euro), Deluxe (49,99 euro) e Ultimate (99,99 euro). Ogni edizione di lancio offre vantaggi aggiuntivi con skin e pacchetti unici.Per l'occasione è stato pubblicato un trailer di annuncio con protagonista l'attrice Megan Fox che compare per pochi secondi alla guida di un'auto ...

The Marvelous Mrs. Maisel 3 Arriva il 6 dicembre : il trailer (Video) : E' vero che le temperature sono ancora alte ed il sole batte come è giusto che sia d'estate, ma da oggi ci sarà qualcuno in più che non vede l'ora che arrivi dicembre. E' stata infatti annunciata la data di uscita della terza stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, la serie di Amazon Prime Video che con la prima stagione si è già portata a casa tre Golden Globe ed otto Emmy Awards (e la seconda è candidata per la prossima edizione). I nuovi ...

Tredici - la terza stagione Arriva ad agosto e il trailer svela la morte di (Spoiler) - la quarta stagione sarà l'ultima : Netflix ha svelato con un trailer a sorpresa che la terza stagione di Tredici - 13 Reasons Why arriverà il 23 agosto, una data che aleggiava ormai da settimane ma che fino a oggi non aveva trovato conferme. Ma le sorprese non finiscono qui, perchè il video promozionale, più che essere un vero e proprio trailer è in realtà un modo per svelare una novità importante della prossima terza stagione.Tredici cambia veste e si trasforma in una sorta di ...

Arriva il trailer di Us+Them di Roger Waters - presto in anteprima al Festival del Cinema di Venezia : Il trailer di Us+Them di Roger Waters anticipa il ritorno dei Pink Floyd a Venezia dopo 30 anni. Potrebbe essere questa la chiave di lettura per molti sognatori e fan del gruppo di Wish You Were Here, che tornerà a far sentire la propria musica attraverso il film concerto che il suo ex bassista porterà in anteprima al Festival del Cinema di Venezia ma fuori concorso. La prima, in Italia, è attesa per il 7 ottobre e con spettacoli che si ...