Separati a letto? Può far bene alla coppia

Fonte : vanityfair

(Di domenica 15 settembre 2019) Dormite nudi solo se:Il sonno miglioraFavaginaFaIl risveglio è più slowÈ Body PositiveIl vostro partner di notte russa, si alza frequentemente, vi ruba le coperte oppure è semplicemente fastidioso, muovendosi in continuazione? Forse è arrivato il momento di separarsi. No, niente avvocati e tribunali, ma una semplice separazione di. Molte coppie che dormono in camere separate hanno scoperto che questo aiuta non solo il loro riposo, ma anche la loro relazione. Per esempio, negli Stati Uniti, secondo un sondaggio di Slumber Cloud, il 12% delle coppie americane ha attuato la separazione in camera dae il 30% ne ha almeno discusso. Per esempio, tra i vip d’oltreoceano, ai tempi della loro unione, avevano scelto di non condividere il talamo George Clooney ed Elisabetta Canalis, mentre Angelina Jolie e Brad Pitt non dormivano insieme, perché lei ...

QuartoRuggiero : Dopo qualche minuto a letto a piangere per essersi separati, dai su via...#temptationislandvip - MRZ1977 : RT @Triffleme: @GianricoCarof L'ho letto, non augura o invita al suicidio E per quanto alla figlia, usata in modo vergognoso come acchiap… -