Roma-Sassuolo | Dzeko e Kluivert show | le dichiarazioni

Roma-Sassuolo - Fonseca : “Bene così - pressing alto e tante occasioni create” : “Questa vittoria davanti ai nostri tifosi è molto importante. Abbiamo fatto un bel gioco, nel primo tempo c’è stata grande superiorità. Possiamo fare meglio, ma oggi abbiamo fatto una bellissima partita”. Sono le parole del tecnico della Roma Paulo Fonseca al termine del match vinto dai giallorossi contro il Sassuolo per 4 a 2. “Abbiamo pressato alto e creato situazioni da gol. Le reti subite? Il primo è stato un ...

Una grande Roma vince contro il Sassuolo e ora si proietta all’Europa League : Ha dominato contro il Sassuolo. Fonseca azzecca la mossa: dentro Kluivert, fuori Zaniolo. La Roma dopo 22’ aveva già archiviato

Roma-Sassuolo 4-2 - le pagelle di CalcioWeb : Dzeko come Rocco Siffredi [FOTO] : Roma-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in archivio il match valido per la terza giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Roma e Sassuolo che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, in particolar modo grande partita della squadra giallorossa, primo tempo di livello altissimo. Male la squadra di De Zerbi nonostante la reazione nel secondo tempo, la squadra vista nel primo tempo è preoccupante per ...

Serie A - voti e pagelle giallorosse di Roma-Sassuolo : Mkhitaryan - debutto con gol : Roma-Sassuolo è finita 4-2 e ci sono tanti voti alti nelle pagelle giallorosse di questo match valido per il terzo turno di Serie A. Match che si è messo subito in discesa per la formazione di Fonseca, a segno dopo 12 minuti con Cristante. Il Sassuolo è andato in affanno e la Roma ne approfittato per affondare i colpi. In rapida successione sono arrivati i gol di Dzeko, Mkhitaryan e Kluivert, con i giallorossi avanti per 4-0 al riposo. Nella ...

