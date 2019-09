Orrore in casa di un medico abortista | dopo la sua morte trovati oltre duemila resti di

Orrore in casa : uccide l’ex fidanzata e ne mangia cuore e cervello : Orrore negli Stati Uniti, dove in questi giorni si sta discutendo di un caso di efferato omicidio avvenuto a Jeffersonville, nello stato dell’Indiana. Joseph Oberhansley, oggi 38enne, si trova in prigione e non gli è stata concessa la libertà vigilata. Aveva già ucciso, 19 anni fa, un’altra sua sua ex. Quando la polizia ha trovato il corpo smembrato di Tammy Jo Blanton, di 46 anni, nella vasca da bagno, coperta da una tenda da ...

Acquista una casa all’asta e quando entra quello che c’è è da film dell’Orrore : Un uomo a Parigi ha Acquistato una casa all’asta. Dopo che se le è aggiudicata è andato per vedere lo stato dell’immobile che aveva Acquistato solo sulla carta e ciò che ha trovato è qualcosa di orribile: il precedente proprietario morto impiccato. Era accaduto qualcosa di terribile, l’uomo aveva deciso di uccidersi ma nessuno se ne era accorto per otto lunghi anni. Anche la banca dove l’uomo aveva il conto non sapeva della sua morte e aveva ...