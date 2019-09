Napoli-Sampdoria 2-0 | le pagelle | Mertens stratosferico | ma Elmas…

Mertens rilancia il Napoli - la Sampdoria resta a zero : Il Napoli si rimette in marcia dopo la dolorosa sconfitta contro la Juventus. Nella terza giornata del campionato di Serie A

Le dieci cose da ricordare di Napoli-Sampdoria : Le dieci cose da ricordare di Napoli-Sampdoria sembrano più di dieci perché dentro ci sono anche delle considerazioni che non si possono non fare. Vediamo. Uno. Lo stadio. Bello il colpo d’occhio, finalmente dentro il San Paolo torna il colore azzurro. Ottima scelta. Lo stadio era caduto da tempo in una cupezza cromatica deprimente. Tutto nero. Ora sul modello del Friuli che ha i seggiolini colorati, sembrerà più vivo anche quando sarà vuoto, ...

Napoli-Sampdoria - Di Francesco : “A livello di prestazione la squadra è cresciuta - ma dobbiamo fare gol” : La Sampdoria ha perso contro il Napoli nel secondo anticipo della terza giornata di Serie A. Eusebio Di Francesco commenta così la gara, ai microfoni di Sky Sport: “A livello di prestazione la squadra è cresciuta. Anche come contro il Sassuolo ci sono stati momenti di difficoltà e ci siamo complicati la vita. Avremmo meritato di più soprattutto negli ultimi 20 minuti del primo tempo. Quando hai opportunità devi fare gol. ...

Napoli-Sampdoria - le parole di Ancelotti e Mertens : Il Napoli ha vinto 2-0 contro la Sampdoria. Carlo Ancelotti si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara. Queste le parole del tecnico azzurro: “Abbiamo fatto una buona partita soprattutto nella fase iniziale, nel secondo siamo stati molto più concreti ed efficaci. Non abbiamo preso gol, abbiamo perso però qualche palla in uscita. E’ una caratteristica di gioco che vogliamo avere quella di giocare a ...

Il Napoli ritrova il copione di Ancelotti : 2-0 alla Sampdoria. Mertens è il divo - Elmas impressiona : Le partite semplici non esistono. Ma nel giorno del battesimo del nuovo stadio San Paolo, il Napoli di Ancelotti non vuole sfigurare. E sfodera una prestazione che cresce col passare dei minuti e col progressivo affievolirsi della Sampdoria targata Di Francesco (alla terza sconfitta in tre partite). Il Napoli vince 2-0. Con doppietta di Dries Mertens: una rete per tempo. Entrambe da centravanti d’area. La prima su cross basso di Di ...

