L' idea di Di Maio per l' alleanza Pd-M5s nella gentilissima Umbria

Fonte : agi

(Di domenica 15 settembre 2019) Luigi Dilancia l'di un patto civico per le regionali indel 27 ottobre, in cui M5s propone alle altre forze disponibili come potrebbe essere il Pd di correre "con il proprio simbolo in sostegno di un presidente civico e con un programma comune", senza rivendicare incarichi nella futura giunta. "Per rigenerare il patto di fiducia cittadini-istituzioni", ha spiegato il leader pentastellato in una lettera a La Nazione, "secondo me c'è bisogno che tutte le forze politiche di buon senso facciano un passo indietro e lascino spazio a una giunta civica, che noi saremmo disposti a sostenere esclusivamente con la nostra presenza in Consiglio regionale, senza pretese di assessorati o altri incarichi". "Ovviamente", ha aggiunto, "ci aspettiamo che tutti gli altri facciano lo stesso". "Qualcuno parlerà di alleanze o coalizioni, ma non si tratta di questo", ha precisato ...

LegaSalvini : MATTEO #SALVINI: 'NON CAMBIO IDEA OGNI SETTIMANA COME DI MAIO E CONTE' - GMoncelsi : @Storace Associare il termine IDEA a DI MAIO è una forzatura davvero grossa - LuigiAssecasa : RT @ErmannoKilgore: Buonissima idea, così si cambia veramente nelle regioni! Gente nuova e indipendente che fa gli interessi dei cittadini!… -