Usa | tangenti al college | condannata a 14 giorni di reclusione l’attrice Felicity Huffman

(Di sabato 14 settembre 2019) Sta suscitando molte polemiche la sentenza appena emessa nei confronti del. La celebre interprete della serie TV Desperate Housewives è stataa 14di galera, un’ammenda di 30mila dollari, un anno in libertà vigilata e 250 ore da passare ai servizi sociali. Indira Talwani, giudice del tribunale di Boston, ha stabilito questa pena, non accogliendo le richieste del sostituto procuratore Eric Rosen, che aveva chiesto almeno un mese di carcere per l’imputata, ritenuta colpevole di aver pagato una tangente di 15mila dollari per permettere alla figlia Sophia di essere ammessa al. Il caso dellarientra in un ampio scandalo che ha molto colpito l’opinione pubblica negli Stati Uniti, anche perché ha coinvolto diverse famiglie in vista, accusate di essersi rivolte ad una rete criminale che facilitava l’accesso alle università più ...

