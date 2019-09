Replica Tale e Quale show prima puntata in streaming su Rai Play e su RaiPremium

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 14 settembre 2019) E' tornato su Rai 1 l'appuntamento con, il varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti giunto ormai alla sua nona stagione di programmazione. Il programma ha esordito ieri sera con ladi questa edizione che può contare su un cast completamente rinnovato che prevede, tra gli altri, anche la presenza di Francesco Monte, uno degli ex tronisti di Uomini e donne più amati dal pubblico. Per chi non avesse potuto seguire ladi ieri sera può rivederla con tutte le imitazioni inonline sul sito web Raima anche in tv su. Dove rivedere ladi2019 ine in televisione Nel dettaglio, infatti,vi segnaliamo che si può rivedere ladidi ieri sera accedendo al sito web gratuito Raie cliccando sulla sezione dedicata alla trasmissione di Rai 1. In ...

AgenziaOpinione : RAI 1 – ‘ Tale e quale show ‘ * PUNTATA DEL 12 SETTEMBRE 2019, « 12 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi… - famigliasimpson : @MasterAb88 @gabrirz1 @tw_fyvry @Tvottiano @napoliforever89 @enrick81 @borraccino_ @arvtnali @CIAfra73 @Peppe_FN… - infoitcultura : Carlo Conti presenta il cast di Tale e Quale Show e ironizza su Francesco Monte che replica -