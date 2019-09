Fonte : ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2019) L’ultimo è stato Smalling Cinquantadue lo scorso anno – sì 52 – e già sei quest’anno. È emergenza. Il Messaggero dedica una paginavicenda. L’ultimo a infortunarsi è stato il neoacquisto Smalling – affaticamento muscolare all’adduttore – che va aggiungersi a Pastore, Spinazzola, Perotti, Zappacosta, Under. Sei in un mese. La media è più o meno simile a quella della passata stagione. Il quotidianono scrive che a Trigoria è partita un’inchiesta. Petrachi ha anche provveduto a rifare i campi di allenamento. Scrive Il Messaggero: Il direttore sportivo ha deciso di ristrutturare il manto erboso perché ritenuto troppo duro da alcuni. I campi di Trigoria, va specificato, non sono lasciati allo sbando ma vengono controllati con una certa frequenza da giardinieri professionisti (addirittura è stata chiesta ...

napolista : Record di infortuni alla Roma, sotto accusa lo stile di vita dei calciatori e i loro personal trainer Il Messagger… - forzaroma : ?? #ASRoma, infortuni record. E #Smalling salta l’esordio con il #Sassuolo - TuttoASRoma : Roma, infortuni record. E Smalling salta l’esordio con il Sassuolo -