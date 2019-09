Malpensa | in un video l’incidente dei vigili del fuoco Cub | “Aeroporto sovraffollato”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) Aun furgone deideisi è incastrato sotto un passaggio pedonale. Il mezzo era stato allertato per il recupero di materiale radioattivo caduto nella movimentazione di merci da un aereo. L’incidente, accaduto giovedì, non è il primo in questo periodo, i sindacalisti del Cub, collegano l’accaduto al sovraffollamento dell’aeroporto (dovuto al trasferimento temporaneo sullo scalo della Brughiera di tutto il traffico aereo di Linate). Ilè stato pubblicato dalla pagina facebook di aeroportilombardi.it, le foto sono state diffuse dal CubL'articolo, in unl’incidente deidel. Cub: “Aeroporto sovraffollato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

GiuaMagister : RT @aptlombardi: Ecco le immagini dell'incidente di ieri al mezzo dei VVFF a #Malpensa É evidente l'errore umano (può succedere anche ai mi… - varesenews : Il video dello schianto dei Vigili del Fuoco a Malpensa - michirova1 : RT @aptlombardi: Ecco le immagini dell'incidente di ieri al mezzo dei VVFF a #Malpensa É evidente l'errore umano (può succedere anche ai mi… -