Le intercettazioni incastrano gli uomini Spea ed Autostrade | falsavano i controlli

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2019) Ieri abbiamo scritto dell’operazione compiuta dalla Guardia di Finanza di Genova per l’inchiesta sui report falsificati, una costola giudiziaria nata dalle indagini per il crollo del Ponte Morandi. Oggi la questione è su tutti i quotidiani. Tre le persone finite agli arresti domiciliari: Massimiliano Giacobbi, responsabile Divisione Esercizio di(nelle parole del gip “uno dei più attivi nello sviamento delle indagini” e che aveva ammonito “i dipendenti a non consegnare i documenti”), e due pezzi grossi di Aspi, Gianni Marrone (direttore del Tronco di Bari) e Lucio Torricelli Ferretti (responsabile dell’ufficio Opere d’Arte). Sei i sospesi dai pubblici servizi per 12 mesi: Maurizio Ceneri (ingegnere responsabile dell’Ufficionon distruttivi di), Andrea Indovino, Luigi Vastola, Gaetano Di Mundo, Francesco D’Antona e Angelo Salcuni. Altri sei invece restano indagati a ...

