La settimana del clima | dal 20 al 27 settembre la Week for Future con scioperi e

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Quella da venerdì 20 a venerdì 27sarà unabollente dal punto di vista del. E non solo per le temperature, ma per le iniziative che i giovani (e non solo) di tutto il mondo intendono condurre per chiedere un’azione rapida contro i cambiamentitici. Inoltre, lunedì 23, si terrà anche il summit dell’Onu sula New York. #For, dal 20 al 27, sarà la terza iniziativa globale del movimento di Greta Thunberg, Fridays For, dopo glideldel 15 marzo e del 24 maggio, che hanno visto scendere in piazza milioni di ragazzi in tutto il mondo. Questa volta il movimento organizza un’interadi iniziative, con 2400 eventi in oltre 115 paesi e 1000 città. AFP/LaPresse In Italia, glisi terranno in varie città venerdì 27. Si comincia a New York il 20, con uno sciopero delal quale parteciperà ...

