Disabili : Conte - ‘manterrò deleghe - impegno a cui non voglio sottrarmi’ (2) : (AdnKronos) – “Sono fermamente determinato -scrive ancora Conte- perché sia raggiunta una integrale inclusione sociale, insieme al pieno esercizio di una cittadinanza attiva. E questo non solo sul piano normativo, per cui comunque, sia chiaro, sono pronto a esercitare tutta la mia moral suasion anche con i parlamentari affinché si proceda speditamente. Mi riferisco in particolare al Codice delle Disabilità, una legge delega in ...

Governo : Conte - ‘non è sparito ministero Disabilità - delega resta a p.Chigi’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Qualcuno ha detto che è sparito il ministro delle disabilità. Ho chiarito che non è affatto sparito. Le associazioni che ho ascoltato durante la fase delle consultazioni, mi hanno chiesto di poter tenere questa delega presso la presidenza del Consiglio. Ci sarà quindi un sottosegretario con delega per le disabilità”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera. Nel programma ...

**Governo : Conte - ‘deleghe Disabilità resteranno a presidenza Consiglio’** : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Massima attenzione sarà riservata al tema, particolarmente sensibile, della disabilità. Occorre realizzare una razionale riunificazione normativa della disciplina in materia di sostegno alla disabilità e alla non autosufficienza, promuovendo politiche non meramente assistenziali, ma orientate all’inclusione sociale dei cittadini con disabilità e al pieno esercizio di una cittadinanza attiva. Ci ...

Governo : domani Conte vede ass. Disabili alle 9.30 e terremotati alle 10.45 : Roma, 1 set. (AdnKronos) – Il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, domani, lunedì 2 settembre, alle ore 9.30, presso la Sala dei Busti della Camera dei deputati, incontrerà alcune associazioni delle persone con disabilità. A seguire, alle ore 10.45, incontrerà una delegazione di comitati e associazioni di cittadini delle aree terremotate del Centro Italia. Si legge in una nota di palazzo Chigi. L'articolo Governo: ...

Una contesa su un posto per Disabili all'origine del duplice omicidio di Ucrìa : A sparare Salvatore Russo, macellaio di Paternostro di 29 anni che invoca la legittima difesa. Antonino Contiguglia negli anni '90 era stato condannato in via definitiva per associazione mafiosa