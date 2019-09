Scoperti nuovi vulcani sottomarini nel Tirreno

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Francesca Bernasconi L'Ingv ha individuato un complesso vulcano a 15 chilometri dalle coste tirreniche delle Calabria C'è un complessoco sottomarino nel Mar Mediterraneo, a pochi chilometri dalla costa tirrenica calabrese. I, fino ad ora sconosciuti, sono statidai ricercatori dell'Ingv, che hanno usato sonar, segnali sismici e anomalie magnetiche per individuare il complessoco. Si tratta di tre, chiamati Diamante, Entorio e Ovidio, formatisi negli ultimi 780mila anni, lungo una profonda spaccatura della crosta, a seguito della fusione di materiale del mantello terrestre. Situato a soli 15 chilometri dalla costa, è uno dei più grandi complessiciitaliani. Cono lo spostamento delle placche, quella adriatico-ionica è finita, per scorrimento, al di sotto di quella euro-asiatica e la formazioni dinella zona in ...

