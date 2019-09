Salvini appende al chiodo rosari e crocifissi | “A Pontida niente Vangeli Cruciani dice

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019) “I sacrili lasciamo al loro posto, sul palco ditirerò fuori un’idea di Italia, fondata su principi ben chiari, quali il lavoro, la famiglia, la sicurezza. Temi che in questi giorni di cosiddetto ‘nuovo governo’ di sinistra non vengono fuori”. Lo annuncia ai microfoni di “Morning Show”, su Radio Café, il leader della Lega Matteo, intervistato da Alberto Gottardo. Inevitabile la staffilata contro il governo Conte bis, del quale pronostica una durata breve: “Ma pensate davvero che questo gruppo tenuto insieme con lo scotch, senza ideali, senza visioni e senza prospettiva vada avanti a lungo? I sondaggi dicono che meno di un italiano su tre ha fiducia in questo governo. E’ chiaro che sia il governo delle poltrone. Possono tirare a campare un po’, ma non è che possono stare insieme a lungo, visto che la ...

