Mertens | “Napoli? Tre cose mi piacciono soprattutto In Italia fatico a vedermi altrove

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 13 settembre 2019): “Napoli? Tremi. In. E sul futuro…”. Intervista al belga sulle pagine de ‘Il Corriere della Sera’ Cina o America, dove s’ immaginala prossima stagione?«Così lontano? No, è presto. Mi sento ancora bene fisicamente e voglio continuare a livelli alti in un campionato importante. Adesso sono concentrato sui prossimi otto mesi a Napoli». E se fosse un’ altra squadrana a chiamarla?«Di fronte alle scelte ti devi trovare per poi decidere. In questo momento non mi immaginoin, ma è presto per dirlo. Vivo il presente e mi piacerebbe dare a Napoli la gioia di un titolo». Il primo scontro diretto con la Juve non è finito bene.«Una partita che farò fatica a dimenticare. È stato brutto, bruttissimo perdere dopo una rimonta che aveva dell’ incredibile. Sono andato ...

ItaSportPress : Napoli, Mertens: 'K.o. allo Stadium uno choc. Scudetto o Champions? Magari tutte e due...' - - cn1926it : #Mertens: 'Testa al #Napoli poi valuterò offerte. Ora testa al #Napoli' - Paolo7894 : RT @cmdotcom: Mertens: '#Juve choc, ma #Napoli non molla e io non simulo. Su Lukaku e il mio futuro...' -