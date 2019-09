Inter-Udinese | Conte ammette | “Sanchez va riportato ai suoi livelli Icardi? Non è giusto

Fonte : sportfair

(Di venerdì 13 settembre 2019) L’allenatore dell’ha presentato la sfida con i bianconeri di domani, soffermandosi su alcune individualità Sei punti in due partite, l’di Antonioha iniziato benissimo la stagione, issandosi in testa alla classifica insieme a Torino e Juventus. Credits: Instagram @MauroDomani sera a San Siro arriva l’, l’ultimo banco di prova prima del derby, un esame da passare a pieno voti per poi concentrarsi sulla Champions e sulla sfida con i cugini rossoneri. In conferenza stampa Antoniosi è complimentato con la propria squadra, confermando come alla Pinetina si sia tornati a respirare entusiasmo: “la partenza è stata buona perché abbiamo fatto sei punti nonostante qualche infortunio in avvio. Si percepisce l’entusiasmo attorno a noi e questo è un bene, però come ho detto questo entusiasmo deve essere dovuto al ...

