Governo | Lazio apripista alleanza Pd-5Stelle | ipotesi 2 tecnici M5S in giunta

Governo : Conte - ‘stop nuove concessioni trivellazioni idrocarburi’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Siamo determinati a introdurre una normativa che non consenta più il rilascio di nuove concessioni di trivellazione per estrazione di idrocarburi. Chi verrà dopo di noi, se mai vorrà assumersi l’irresponsabilità di far tornare il Paese indietro, dovrà farlo modificando questa norma di legge. E’ anche per evitare questi rischi che ci adopereremo affinché la protezione dell’ambiente e ...

Governo - Le Drian scrive a Di Maio : “Ora relazioni più costruttive tra Italia e Francia” : I rapporti con la Francia sono tra i più importanti dossier sul tavolo di Luigi di Maio alla Farnesina e oggi Jean-Yves Le Drian tende una mano al neo ministro degli Esteri. “In Italia c’è un nuovo Governo che appare più determinato ad avere con la Francia rapporti più positivi – ha detto il capo della diplomazia francese alla radio Europe1 – Ho scritto al mio nuovo collega Di Maio. Dopo quello che è successo, speriamo di ...

Con Governo giallorosso Quota 100 verso la modifica o la cancellazione : Il nuovo Governo targato Pd-M5S non è ancora nato, eppure si parla già di quelli che potrebbero essere i primi provvedimenti presi dall'esecutivo giallorosso. Si parla molto di pensioni e, in particolare, del futuro di Quota 100. Il pensionamento anticipato, fortemente voluto dalla Lega, rischia infatti di subire delle modifiche, se non addirittura la totale abolizione, come auspicherebbe il Partito Democratico. Ma vediamo nel dettaglio perché e ...

Governo conte bis - Merlino : 'Siamo in una bolla - fibrillazione impossibile da digerire' : Lunedì 2 settembre alle ore 11 riparte l'appuntamento con la seguita trasmissione di La 7 L'aria che tira, dopo l'intermezzo rappresentato dall'edizione estiva del programma. Al timone ci sarà ancora una volta la giornalista Myrta Merlino che, nelle ultime ore, è stata ospite di In Onda, prodotto televisivo della stessa emittente. Nell'occasione ha avuto modo di esprimere il proprio punto di vista su ciò che sta accadendo dinnanzi alla ...

Governo - Di Maio presenta i punti sull’ambiente : “Chiudere centrali a carbone - no a inceneritori e stop a trivellazioni petrolifere in mare” : “L’ambiente non è uno slogan e nemmeno un like ai posti di Greta Thunberg. E allora diciamo che chiudiamo le centrali a carbone entro il 2025, no a nuovi inceneritori e via alla dismissione degli esistenti. Infine, stop alle trivellazioni petrolifere in mare”. Dopo le consultazione col presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, ha affrontato il tema della difesa ...

Sergio Mattarella - la rivelazione dell'amico Castagnetti : "Non c'è tempo per fare il Governo Pd-M5s" : Secondo Matteo Salvini c'è solo il "10% di possibilità che si torni al voto subito". Probabile, molti la pensano così. Ma non è detto che Sergio Mattarella alla fine dia via libera al governo Pd-M5s. Ne è convinto Pierluigi Castagnetti, uomo di centrosinistra e grande amico del presidente della Repu

Governo : Giro (Fi) - gossip e illazioni non ci appartengono : Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Il gossip di Ferragosto, le congetture e le illazioni non ci appartengono e volentieri li lasciamo a chi non ci vuol bene. In questa crisi non priva di ambiguità abbiamo l’orgoglio di esserci sempre e comunque richiamati al valore del centrodestra nazionale fondato da Silvio Berlusconi”. Lo sottolinea Francesco Giro di Fi. L'articolo Governo: Giro (Fi), gossip e illazioni non ci ...

Governo in fibrillazione - si parla di elezioni ad ottobre dopo il no a mozione Tav del M5S : A dire il vero nel Governo Conte, quello nato su un contratto sottoscritto da due forze politiche il più delle volte agli antipodi, gli attimi di contrasto e tensione sono stati molteplici. Lega e Movimento 5 Stelle sono arrivati spesso a polemizzare su diversi provvedimenti che il Governo si accingeva ad avviare o che ha avviato. Mai come in questo momento la stabilità dell'esecutivo vacilla. Il pomo della discordia adesso è la Tav, uno degli ...

Refrigeri : cancellazione fondi per Salaria da parte di Governo è atto grave : Roma – “La cancellazione dei fondi per la Salaria da parte del Governo e’ un fatto grave soprattutto se considerato in ottica di rilancio dei territori colpiti dal sisma del 2016. In questi mesi come Regione abbiamo continuato a interloquire con l’Anas, che, a scanso di equivoci che negli ultimi tempi abbondano, ricordiamo a tutti e’ l’unico soggetto competente e che puo’ progettare e fare interventi su ...

Fit Cisl Lazio : mercoledì contro Governo fermi anche taxi : Roma – “Chiediamo da tempo e con forza l’attuazione della nuova normativa in tema di trasporto pubblico non di linea, senza ottenere alcuna riposta dal Governo. anche per questo motivo, il comparto taxi della Fit-Cisl del Lazio aderira’ allo sciopero generale dei trasporti previsto per il prossimo 24 luglio”. Cosi’ il Segretario Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, e Alessandro Atzeni, della ...

Governo in fibrillazione - botta e risposta tra Salvini e Di Maio : "Governi col Pd" - "Menti - se vuoi la crisi dillo" : Bordate social tra i due vicepremier con Salvini che accusa di Maio di tradimento e il pentastellato che gli risponde per le rime: "La Lega voleva votare per la von der Leyen, ha cambiato idea per la storia del commissario Ue"