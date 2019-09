Conte II | sottosegretari e viceministri | new entry | conferme e grandi esclusi

La squadra del Conte 2 ora è al completo : 42 sottosegretari di cui 10 viceministri : La squadra del Conte 2 e' finalmente al completo . Una nottata di lavoro attorno a nomi e caselle ha prodotto una squadra di sottosegretari composta da 42 persone, di cui 10 viceministri . La cerimonia del giuramento e' stata fissata per lunedi' mattina a Palazzo Chigi. Nomi che ci si attendeva, in larga parte, conferme e qualche sorpresa. sottosegretari alla Presidenza consiglio dei ministri sono Mario Turco (M5s) a cui va la delega alla ...

Sottosegretari governo Conte bis : ecco l’elenco completo e le deleghe : Sottosegretari governo Conte bis: ecco l’elenco completo e le deleghe Lunedì 16 settembre, alle ore 10, i nuovi Sottosegretari del governo Conte bis giureranno a Palazzo Chigi. In tutto sono 42, con una maggioranza a 5 Stelle (21), seguita dalla rappresentanza del Partito Democratico (18). Dei restanti Sottosegretari , 2 appartengono a LeU e 1 al Maie. Non resta quindi che andare a vedere la squadra al completo di viceministri e ...

Governo Conte 2 - scelti sottosegretari e viceministri : ecco tutti i nomi : La squadra del Governo Conte bis è finalmente completa, nel Consiglio dei Ministri di stamattina sono state approvate le nomi ne dei viceministri e dei sottosegretari . In tutto sono 42, ossia 10 viceministri e 32 sottosegretari . Il MoVimento 5 Stelle ha ottenuto 21 nomi ne, il PD 18, poi due provengono da Liberi e Uguali e uno dal Maie, il Movimento Associativo Italiani all'Estero, quest'ultimo è Riccardo Merlo, che ha votato la fiducia al ...

?Governo - nodo sottosegretari : Conte in pressing - oggi consiglio dei ministri alle 9.30 : È prevista per questa mattina alle 9.30 una riunione del consiglio dei ministri. Lo si è appreso da fonti di governo. In Cdm è attesa la nomina dei nuovi...