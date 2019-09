Astrofisica | i pasti di un buco nero svelati da emissioni di raggi X dal “cuore” della

(Di venerdì 13 settembre 2019) È un colosso che ha una massa pari a circa 400mila volte quella del Sole, si trova a 250 milioni di anni luce dalla Terra e il materiale di cui si ciba tre volte al giorno è equivalente a quattro corpi celesti come la Luna: è unsupermassiccio situato nel centro della galassia Gsn 069. Il fenomeno è stato individuato con il telescopio Xmm-Newton dell’Esa, mentre ulteriori approfondimenti sono stati condotti con l’osservatorio Chandra della Nasa. I risultati delle osservazioni sono stati pubblicati su Nature (articolo: “Nine-hour X-ray quasi-periodic eruptions from a low-mass black hole galactic nucleus”); lo studio è stato svolto da un gruppo di lavoro internazionale, coordinato dall’astrofisico italiano Giovanni Miniutti (Centro di Astrobiologia Csic-Inta di Madrid). Idel– riporta Global Science – sono statidadiX, ...

