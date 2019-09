Vault by Vans e Retrosuperfuture presentano una capsule collection esclusiva GALLERY+

Hickory Stripe – La nuova collezione in denim Vault by Vans realizzata a Mount Vernon Mills : Vault by Vans presenta la collezione in denim Hickory Stripe realizzata a Mount Vernon Mills Vault by Vans presenta la collezione Hickory Stripe con un aggiornamento del Drill Chore Coat di Vans, realizzato con tessuti di prima qualità originari degli Stati Uniti. Ideato a Trion, in Georgia, presso Mount Vernon Mills, il cappotto in denim è foderato con twill di cotone e presenta un’etichetta personalizzata Mount Vernon Mills nella ...