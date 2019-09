Tragedia sul lavoro nel Pavese | quattro annegati in una vasca di liquami

Tragedia sul lavoro a Pavia : quattro operai annegati nella vasca di un’azienda agricola : Stavano lavorando accanto alle cisterne per il compostaggio del fertilizzante

Le notizie del giorno – Tragedia nel calcio - le ultime di calciomercato - novità sulla cessione della Sampdoria : Tragedia NEL MONDO DEL calcio – Tragedia nel mondo del calcio. Il portiere del Centro Dominguito e della Nazionale di calcio di Curacao, Jairzinho Saul Emmanuel Pieter, è stato trovato morto ieri nella sua stanza d’albergo a Port au Prince, ad Haiti. Secondo quanto rivelato dal ministro dello sport haitiano, Edwing Charles, il calciatore nativo di Willemstad, che avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 11 novembre, è rimasto (LA NOTIZIA ...

Incidenti stradali - Tragedia sull’A12 : tir travolge tre furgoni - muore ragazzo di 27 anni : Tragico incidente sull'autostrada A12, tra i caselli di Carrara e Sarzana: una cisterna ha travolto tre furgoni che erano fermi sulla corsia d'emergenza. Un giovane di 27 anni è morto venendo travolto da uno dei furgoni. Altre otto persone, tutte di Firenze, sono rimaste ferite a causa dello schianto.Continua a leggere

Tragedia in ospedale a Torino - infermiere vola giù dal sedicesimo piano : morto sul colpo : La Tragedia tra i padiglioni del Centro traumatologico ortopedico di Torino (Cto). La vittima è un infermiere quarantenne che si sarebbe lanciato dall'ultimo piano dell'edificio ospedaliero schiantandosi su un terrazzino al primo piano. L'uomo è morto sul colpo, per lui inutili i successivi soccorsi.Continua a leggere

Tragedia sull’Ortles - giovane precipita per 500 metri : nessuna speranza di trovarlo vivo - ricerche sospese causa maltempo : È finita in Tragedia la scalata dell’Ortles per due giovani rocciatori tedeschi. Uno dei due è precipitato per oltre 500 metri. A causa delle condizioni avverse, le ricerche sono state sospese nel pomeriggio e riprenderanno solo domani. Nonostante l’ondata di maltempo, che ha portato neve fino a 2.400 metri, fosse stata annunciata da tempo, i due alpinisti hanno comunque deciso di affrontare la scalata della vetta più alta ...

Formula 2 – Tragedia sulla pista di Spa! Incidente gravissimo : morto il pilota Anthoine Hubert : Tragedia a Spa: Anthoine Hubert è morto dopo l’Incidente nella gara 1 di Formula 2 Attimi di paura a Spa: la gara di F2 ha fatto vivere momenti di forte apprensione. Poco dopo il primo giro della gara di F2 un terribile Incidente ha costretto la FIA ad interrompere e cancellare la corsa per le spaventose condizioni dei tre piloti coinvolti. Sato è apparso subito cosciente ed illeso, così come anche il fortunato Juan Manuel Correa, ...

Per una Tragedia sfiorata - una piccola risata che tira su di morale : “la profezia” di Tony Tammaro sul volo Napoli-Sharm el Sheik : “Sharm el Sheik, il mare, i cammelli, le palme, le dune…”. Per una tragedia sfiorata una piccola risata non può che tirare su di morale. Poche ore fa la grande paura per i 122 passeggeri italiani che stavano tornando da Sharm el Sheik all’aeroporto napoletano di Capodichino sul volo della compagnia aerea egiziana AMC Airlines. L’atterraggio d’emergenza a Il Cairo è stato improvviso e non si è ancora capito a cosa sia stato dovuto: se ad un vetro ...

Precipita da 7 metri d'altezza e muore sul colpo : Tragedia sul lavoro : A Madignano, in provincia di Cremona, un uomo di 45 anni è morto in via Oriolo "Precipitando da un'altezza di 7 metri". Ai...

Classic TT - nuova Tragedia sull’Isola di Man : morto il pilota Chris Swallow in seguito ad un terribile incidente : Il pilota neozelandese ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto nel giro di apertura della prima gara del Classic Un’altra pagina nera è stata scritta nel Tourist Trophy, costretto a registrare la morte di Chris Swallow avvenuta nella giornata di sabato in seguito ad un incidente verificatosi nel giro di apertura della prima gara del Classic. Gli organizzatori della corsa svoltasi sull’Isola di Man hanno rivelato la ...

Italiano muore sul caicco in Croazia : avvelenato da cozze o da fumi. Gravi i figli. L'amico sindaco : da vacanza a Tragedia : Un turista Italiano è morto stamane sulla costa adriatica croata e quattro membri della sua famiglia, di cui due bambini, sono in condizioni Gravi a causa di quella che sembra un avvelenamento...

Il Fatto : Il Ponte Morandi era malato prima di nascere. Nei vecchi documenti la verità sulla Tragedia : Il Fatto Quotidiano svela il contenuto dei documenti contenuti negli archivi della Società Italiana Condotte d’Acqua, società costruttrice del Ponte Morandi. Fondata nel 1880, la società, fino al 1970, è appartenuta all’Amministrazione Speciale della Santa Sede e di Bastogi. Poi è stata acquistata dal finanziere Michele Sindona che l’ha venduta al gruppo IRI-Italstat. Oggi si chiama Condotte e sta affrontando un difficile risanamento. I ...

Tragedia sul Monte Bianco. Donna precipita e muore - gravissima la sua guida alpina : Una Donna italiana di 40 anni è morta dopo essere precipitata mentre scendeva dall'Aiguille de Marbrées, a 3.500 metri di quota. La sua guida, Gianfranco Sappa è ricoverato in gravissime condizioni. Sul posto è intervenuto il Peloton d'haute montagne della Gendarmerie di Chamonix. La vittima – la cui identità non è ancora stata rivelata – è una Donna italiana, di circa 40 anni. Era una cliente della guida alpina Gianfranco Sappa, "le cui ...

Sale su una roccia per scattare il ‘selfie perfetto’ - ma precipita : Tragedia sfiorata sull’Appennino parmense : Alla ricerca del selfie perfetto, ma cade per una decina di metri: tragedia sfiorata stamani sull’Appennino parmense al confine con la Liguria. Un uomo di 52 anni, residente a Genova, si trovava insieme a moglie, figlie e amici nei pressi del rifugio ‘Faggio dei tre comuni’ a Bedonia, sul sentiero del Cai che porta alle sorgenti del Taro. Durante un’escursione, giunti a una roccia che svettava più di altre, ha deciso di ...