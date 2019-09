Inter | Lukaku | “Non volevo più stare in Inghilterra” | e poi svela una novità sul suo

Inter - effetto Lukaku : sale il costo della rosa : Calciomercato Inter e impatto sul bilancio 2020 – Come ogni anno al termine della sessione estiva della campagna trasferimenti Calcio e Finanza analizza l’impatto delle operazioni di mercato sui conti dei principali club della Serie A. Quest’anno prenderemo in esame le operazioni chiuse da Juventus, Milan, Inter, Roma e Napoli, andando ad aggiornare con i […] L'articolo Inter, effetto Lukaku: sale il costo della rosa è stato ...

Inter-Udinese - parla Guidolin : dal retroscena su Asamoah alla coppia Sanchez-Lukaku fino ad Handanovic : Alexis Sanchez torna a giocare in Serie A dopo più di 8 anni. La Gazzetta dello Sport ha parlato del cileno, e non solo, con chi lo conosce bene, Francesco Guidolin. L’allenatore veneto lo ha allenato nella sua miglior stagione nel nostro campionato e insieme a Sanchez c’erano Asamoah e Handanovic. «Non mi stupisce che siano in un grande club e che abbiano fatto una splendida carriera. Io avevo una grandissima squadra, molto ...

Inter - Bocelli : “Ho apprezzato molto l’approccio di Conte. Lukaku?…” : Una raccolta benefica con la Fondazione Andrea Bocelli. Un nuovo spettacolo su Rai 1, Ali di libertà. Ma Andrea Bocelli è anche uno sportivo, tifosissimo dell’Inter. La Gazzetta dello Sport lo ha Intercettato per alcune domande. Spesso il calcio viene criticato, ma è ancora in grado di fare qualcosa di buono. «Ma certo. A me piace da sempre, da quando ero ragazzino in collegio e con la radiolina ascoltavo Tutto il calcio minuto per ...

Inter - Lukaku contro Fifa 20 : la polemica è sul valore della velocità. Il belga si appella a PES [FOTO] : L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku non ci sta. Il belga, attraverso una storia su Instagram, si è scagliato contro la EA Sports, creatrice del noto videogioco Fifa 20. A dire di Lukaku il valore assegnatogli alla voce velocità sarebbe troppo basso: “75 di velocità?!? Avete dimenticato i 36 km/h…”, il messaggio sul profilo dell’attaccante. Ma non finisce qui perché Lukaku prosegue nel post appellandosi ...

Inter - Lukaku il più pagato : gli stipendi per il 2019/20 : stipendi Inter 2019 2020 – Monte ingaggi da circa 100 milioni di euro lordi per l’Inter nella stagione 2019/20, con un impatto importante grazie al Decreto Crescita. I tre giocatori più pagati della rosa nerazzurra beneficiano infatti della norma fiscale per chi si trasferisce in Italia: il risparmio per Lukaku, Godin e Sanchez è pari […] L'articolo Inter, Lukaku il più pagato: gli stipendi per il 2019/20 è stato realizzato da ...

Fabio Capello parla dell’Inter : il commento su Lukaku fa discutere : “Lukaku è un buon giocatore che lavora e fa movimenti. E’ uno di quei giocatori che ti servono in campo, ma non è un fuoriclasse. Ha fatto due gol di cui uno su errore del portiere. Sanchez? Lui le qualità ce le ha. Fa la differenza in campo se vuole. Come Ribery che in campo con la Fiorentina ha creato scompiglio”. Sono le dichiarazioni di Fabio Capello a Radio Deejay, l’allenatore parla dell’inizio di ...

Inter - Lukaku non si accontenta : “stiamo andando bene ma bisogna migliorare. Razzismo? Ho detto tutto” : L’attaccante dell’Inter ha parlato dopo il successo del Belgio su San Marino, soffermandosi sul suo inizio in nerazzurro L’inizio di stagione di Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter è stato davvero convincente, due gol e sei punti per i nerazzurri che guidano la classifica insieme a Juventus e Torino. Marco Alpozzi/LaPresse L’attaccante belga ha parlato ieri dopo il successo del Belgio su San Marino, ...

Inter - Lukaku lancia il guanto di sfida ai razzisti : “vi dico cosa farò se dovessi sentire ancora quei cori” : L’attaccante belga è tornato sull’argomento razzismo, sottolineando il fatto che abbandonare il campo non sia la soluzione ideale Romelu Lukaku torna alla carica contro i razzisti, lanciando il guanto di sfida a coloro che lo hanno insultato per il suo colore della pelle. Claudio Furlan/LaPresse L’attaccante belga non ha nessuna intenzione di abbandonare il campo come accaduto in passato ad altri colleghi, ma la prossima ...

Inter - Lukaku torna a parlare di razzismo : “Se dovessi sentire cori - risponderò” : “Se dovessi sentire cori razzisti, risponderò. Però i miei pensieri rimangono sul campo, per aiutare i miei compagni a vincere”. Il nuovo attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, in una video Intervista a ‘RollingStone‘, torna a parlare di razzismo. “Pensi che un giocatore debba lasciare il campo in caso di razzismo durante una partita? No, ma penso che debba prendere posizione, quello sì. Perché il razzismo ...

Inter - la folle lettera degli ultras a Romelu Lukaku : "Quello di Cagliari non era razzismo" : Gli ululati razzisti di Cagliari ai danni di Romelu Lukaku hanno fatto il giro del mondo e lasciato uno strascico di polemiche, alimentate da un post su Instagram dello stesso centravanti dell'Inter dopo il match vinto dai nerazzurri contro la compagine sarda ("Il calcio è un gioco amato da tutti e

La curva dell’Inter ha difeso i cori razzisti contro Romelu Lukaku : Dopo i molti precedenti, in una lettera sostengono che fare il verso della scimmia a un calciatore nero non c'entri col razzismo

Inter - tifosi contro Lukaku! Lettera sui cori di Cagliari : “non è razzismo - volevano solo innervosirti. I media strumentalizzano” : La Curva Nord dell’Inter scrive a Romelu Lukaku dopo lo sfogo social sui cori di Cagliari: i nerazzurri negano la matrice razzista e invitano il proprio giocatore ad accettare qualsiasi forma di provocazione degli ultras avversari “Dopo l’ennesimo teatrino mediatico di luoghi comuni sul presunto razzismo degli Ultras, orchestrato da chi vuole raccogliere i soliti e facili consensi popolari frutto dell’ignoranza, la Curva Nord Milano ...

Gazzetta : la curva nord dell’Inter a Lukaku : “quelle espressioni non sono razzismo” : Hanno colpito i cori razzisti di domenica sera all’indirizzo di Lukaku, innanzitutto perché i video di questi cori hanno fatto il giro dei sociale e non solo quelli italiani, ma poi per come ha affrontato il problema il belga. Il suo messaggio social, semplice, pacato eppure così forte e incisivo, hanno convinto che era arrivato il momento di fare qualcosa. E così il giudice sportivo non si è limitato a commissionare una multa al ...

Inter - la curva nord scrive a Lukaku : “Non è razzismo - in Italia lo facciamo per un altro motivo” : Inter, la curva nord scrive a Lukaku in merito ai buu razzisti e gli insulti ricevuti a Cagliari domenica scorsa in occasione del match contro i nerazzurri La curva nord scrive a Lukaku, oggetto di cori razzisti in occasione di Cagliari-Inter. Secondo gli ultras nerazzurri “gli Italiani non sono razzisti”, ma si tratterebbe di un “teatrino mediatico di luoghi comuni su un presunto razzismo degli ultras, orchestrato da chi vuole ...