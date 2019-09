Il taglio dei parlamentari è slittato a ottobre

Slitta il taglio dei parlamentari - arriva il no Prodi-Veltroni alla proporzionale. E freno a mano su legge elettorale : La nascita del governo Conte 2 rallenta il cammino ormai segnato del taglio del numero dei parlamentari: il passaggio mancante, l'ultima lettura alla Camera, prima della crisi aperta da Matteo Salvini era stato fissato per il 9 settembre mentre oggi, all'indomani della fiducia al nuovo esecutivo, sparisce dai radar del calendario dell'aula di settembre. La prima conferenza dei capigruppo di Montecitorio dell'era del Conte 2 produce un programma ...

taglio parlamentari - ddl sarà esaminato dalla Camera dopo il 25 settembre. Calendario sarà fissato dopo la nomina dei sottosegretari : La legge per il Taglio dei parlamentari sarà esaminata a Montecitorio almeno dopo il 25 settembre. L’assemblea dei capigruppo alla Camera, in attesa della nomina di sottosegretari e viceministri, ha stabilito che l’Aula si riunirà solo martedì 17 e mercoledì 18 settembre con la discussione generale su quattro ratifiche di altrettanti trattati internazionali. Entro la fine del mese, presumibilmente il 25, si terrà una nuova capigruppo ...

Governo - ok a legge sulla rappresentanza sindacale per fissare salario minimo. E taglio del cuneo “tutto a vantaggio dei lavoratori” : Il salario minimo sarà fissato prevedendo l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Come previsto dall‘articolo 39 della Costituzione, finora inattuato. Una scelta che richiederà, come primo passo, l’approvazione di una legge sulla rappresentanza sindacale. In parallelo occorre “individuare il giusto compenso per i lavoratori non dipendenti, al fine ...

Di Maio incontra i ministri M5S : pronti al taglio dei parlamentari : Di Maio incontra i ministri M5S: pronti al taglio dei parlamentari. Di Maio, il capo politico del M5S e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio

Conte bis - Di Maio incontra i ministri 5S alla Farnesina : “Pronti al taglio dei parlamentari” : Di Maio dopo la riunione dei ministri pentastellati del Conte bis convocata al ministero degli Esteri: "Abbiamo il taglio dei parlamentari da concretizzare. E siamo pronti all'ultimo voto. Si tratta dell'ultima votazione alla Camera e poi elimineremo 345 poltrone". La scelta della location è stata criticata da Forza Italia.Continua a leggere

Movimento 5 stelle e Pd - il retroscena di Maria Teresa Meli : scambio tra taglio dei seggi e proporzionale : Alla base dell'alleanza tra Movimento 5 stelle e Pd c'è uno scambio. "La prima prova d'amore la darà il Partito democratico. Per tre volte i gruppi parlamentari dem hanno votato contro la riforma grillina che prevede il taglio dei parlamentari", scrive Maria Teresa Meli in un retroscena su Il Corrie

Conte bis - un programma di 26 punti : c’è il taglio dei parlamentari - scompare la riforma di Dublino : La bozza del programma del governo Pd-M5s che Cinte presenterà a Mattarella: c'è l'indicazione sulle osservazioni del Colle sul dl Sicurezza bis, ma scompare il riferimento alla riforma di Dublino. Confermato il taglio dei parlamentari e il Green New Deal, il piano per l'ambiente. La versione finale del testo dovrebbe arrivare in serata, dopo un altro incontro a Palazzo Chigi.Continua a leggere

Governo - la bozza del programma M5s-Pd in 26 punti : dal taglio delle tasse sul lavoro alla maggiore flessibilità in Ue. Poi le misure su conflitto d’interessi - evasione fiscale e il taglio dei parlamentari : L’accordo a cui lavorano M5s e Pd in vista della nascita del Governo Conte 2 comincia a prendere forma. Una bozza di programma in 26 punti è stata pubblicata sul Blog delle Stelle per informare gli iscritti alla piattaforma Rousseau al voto. Il testo è intitolato “linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo Governo” e viene specificato che si tratta di una “bozza di lavoro che riassume le linee ...

Governo : il Pd strappa il sì a una nuova legge sull’immigrazione - M5S al taglio dei parlamentari : Il capogruppo Dem al Senato Marcucci: abbiamo fatto passi avanti, ora Conte porti al Colle una squadra di qualità

Esclusivo – ecco il programma di Conte presentato a M5S - Pd e LeU : c’è il taglio dei parlamentari : Il documento Esclusivo, redatto a partire dalle trattative tra Pd e M5S, che contiene probabilmente le linee di indirizzo della diciottesima legislatura, e che fornisce già una mappa delle priorità del Conte bis. I due partiti lo hanno sottoposto al presidente del Consiglio e agli altri partiti che faranno parte del governo.Continua a leggere

Zingaretti : "Avanti con taglio delle tasse e revisione dei decreti Sicurezza" : Al termine dell’incontro con Giuseppe Conte, il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti a Palazzo Chigi. "È stato un incontro che si è svolto nel giorno nel quale l'Istat conferma purtroppo alcuni dati negativi per la nostra economia, dati che confermano la necessità di una svolta e l'esigenza di aprire quella che lo stesso presidente incaricato ha chiamato una nuova ...