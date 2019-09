Il collega del carabiniere ucciso da i due americani | “In bermuda e senza pistola | in

Ue - polemica su commissario alla ‘protezione dello stile di vita europeo’. Amnesty : ‘collegare migranti e sicurezza messaggio preoccupante’ : Diventa un caso il titolo ufficiale attribuito da Ursula Von der Leyen al futuro commissario Ue Margaritis Schinas, incaricato delle questioni migratorie e della “protezione dello stile di vita europeo“. La prima obiezione ad arrivare da una cancelleria porta la firma della portavoce del governo francese, Sibeth Ndiaye. In conferenza stampa a Parigi, la fedelissima del presidente Emmanuel Macron ha detto che la formulazione ...

"Era disarmato" : Procura militare apre un'inchiesta su Varriale - il collega del carabiniere ucciso : Il militare si trovava con Mario Cerciello Rega la notte in cui il vicebrigadiere è stato ucciso a coltellate

Varriale - il collega di Cerciello - indagato per violata consegna. La sera del delitto era senza pistola : Il carabiniere Andrea Varriale, collega del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ucciso la sera del 26 luglio scorso, è stato iscritto sul registro degli indagati della procura militare per “violata consegna”.L’accusa, un atto dovuto, viene mossa perché secondo quanto emerso dalle indagini dei pm di piazzale Clodio sia Cerciello Rega che Varriale, la sera dell’omicidio, si erano presentati senza la pistola di ...

Andrea Varriale - il collega del carabiniere ucciso a Roma a fine luglio - è indagato dalla procura militare per “violata consegna” : Andrea Varriale, il collega del carabiniere Mario Cerciello Rega ucciso a Roma il 26 luglio scorso, è indagato dalla procura militare per “violata consegna”, per non aver avuto con sé l’arma di servizio durante il turno di pattuglia di quella

Eleonora Daniele - pazzesca promozione in Rai : cosa conquista. cancellato lo show della collega : Eleonora Daniele zitta zitta conquista sempre più spazio. Come si legge su Davide Maggio, Storie Italiane da striscia quotidiana di appena trenta minuti (quando il programma si chiamava Storie Vere), è diventato un vero e proprio contenitore mattutino che, a pochi giorni dall’inizio della nuova sta

Carabiniere ucciso - i 2 mila contatti del pusher con un collega di Cerciello : Ecco la chat tra gli americani accusati dell’omicidio del vicebrigadiere uccisoa Roma e il mediatore degli spacciatori Sergio Brugiatelli: «Devi venire da solo»

Mancini - scoperti i geni collegati all'uso della mano dominante : Se siete Mancini il merito è dei vostri geni, che hanno permesso di sviluppare una struttura celebrale più forte e abilità verbali migliori rispetto alle persone destrorse. Uno studio condotto dall'università di Oxford e pubblicato sulla rivista Brain è riuscito a identificare per la prima volta le differenze genetiche collegate al controllo della mano identificando quali varianti separano i Mancini da chi utilizza la mano destra. Sapevamo già ...

Carabiniere ucciso - le ultime parole di Mario Cerciello prima di morire. Parole che fanno male al cuore. E la straziante reazione del collega. Trascrizioni che arrivano solo ora : Una trascrizione che fa male. Eccola la prima, drammatica, telefonata del Carabiniere Andrea Varriale alla Centrale operativa, subito dopo l’aggressione. Sono le 3.16 della notte tra il 25 e il 26 luglio scorso. Come tutti ricorderanno, il ventenne americano Finnegan Elder Lee ha appena inferto undici coltellate al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ed è fuggito con l’amico Natale Hjort. Cerciello, che era andato senza pistola all’appuntamento ...

Alec Holowka : dopo il suicidio un lungo ricordo del collega Scott Benson : La scorsa settimana è purtroppo stata la settimana della storia di Alec Holowka e del tristissimo epilogo di una vicenda che forse non verrà mai davvero rivelata e spiegata in toto ma che al momento è costata una vita e ha avuto un impatto importante su quella di altri. Alec Holowka era un artista e uno sviluppatore talentuoso che ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione di una piccola perla come Night in the Woods ma era anche un uomo con ...

Io e te - Diaco cerca di collegarsi con il Festival del cinema di Venezia ma non ci riesce. E perde la pazienza : Pierluigi Diaco perde la pazienza. Durante la puntata di Io e Te, in onda su RaiUno, il conduttore sta per collegarsi con il Festival del cinema di Venezia. All’inizio, quando gli comunicano che qualcosa non funziona, è piuttosto calmo: “È caduta la linea ma non c’è assolutamente problema”. Solo che il collegamento salta più volte mentre Diaco cerca di parlare con Giorgio Gosetti, direttore artistico delle Giornate degli ...

Io e Te : salta il collegamento con Sandra Milo a Venezia - Diaco : "Impossibile regalare un servizio all'altezza del Servizio Pubblico" (VIDEO) : Tutto era pronto: la scaletta con le interviste, il talk, le storie e un collegamento con Venezia dove la (ribattezzata) regina dei sentimenti Sandra Milo si trova per la 76° Mostra d'arte cinematografica nel ruolo di inviata ufficiale per Io e Te, il programma estivo di Rai 1 con Pierluigi Diaco.Capita però che la tecnologia talvolta combini improvvisi brutti scherzi (ne ha saputo qualcosa la giornalista Cristina Fantoni nel TgLa7 di ieri) e ...

Io e Te : salta il collegamento con Sandra Milo a Venezia - Diaco : "Impossibile regalare un servizio all'altezza del Servizio Pubblico" : Tutto era pronto: la scaletta con le interviste, il talk, le storie e un collegamento con Venezia dove la (ribattezzata) regina dei sentimenti Sandra Milo si trova per la 76° Mostra d'arte cinematografica nel ruolo di inviata ufficiale per Io e Te, il programma estivo di Rai 1 con Pierluigi Diaco.Capita però che la tecnologia talvolta combini improvvisi brutti scherzi (ne ha saputo qualcosa la giornalista Cristina Fantoni nel TgLa7 di ieri) e ...

TgLa7 - problemi d'audio nei collegamenti prima della Maratona Mentana : Nella giornata più importante per la politica italiana che potrebbe segnare una svolta sulla crisi di governo, la #MaratonaMentana scalpita per una nuova no-stop in onda dalle 14 alle 20:30 (compreso del notiziario delle ore 20).prima della nuova corsa però c'è l'edizione delle 13:30 quest'oggi condotta da Cristina Fantoni che si è ritrovata in mezzo 'gli ostacoli prima della gara' con una serie di problemi tecnici d'audio dall'inizio del ...

Nuova Zelanda - il presidente della Camera allatta il figlio di un collega in Aula : Il presidente della Camera in Nuova Zelanda ha fatto impazzire i social per aver pubblicato una foto in cui dimostra di saper allattare un bambino mentre dirige i lavori del Parlamento. Trevor Mallard ha voluto festeggiare così la paternità di Tamati Coffey, ex conduttore televisivo e deputato laburista omosessuale appena ritornato dal congedo di paternità insieme a Tamati Coffey-Smith, il bimbo di appena 6 settimane nato da una madre surrogata. ...