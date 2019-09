I dati dei vaccini rilasciati in Puglia e in Sicilia | percentuali da non credersi

Disoccupazione - dati Istat : “Cala nel secondo trimestre - continua l’aumento dei dipendenti a tempo indeterminato” : L’Istat conferma la tendenza degli ultimi trimestri del mercato del lavoro: anche nel secondo trimestre il tasso di Disoccupazione è calato, scendendo al 9,9%. La discesa, pari a 0,4 punti, fa segnare il livello trimestrale più basso dopo il quarto trimestre del 2011 quando il tasso era al 9,2 per cento. continua anche l’aumento dei dipendenti a tempo indeterminato (+97mila, pari allo 0,7) che trascina il dato sul numero degli ...

Spagna - trovata morta la sciatrice Blanca Fernandez Ochoa : aveva ingerito dei sedativi : Il ritrovamento del cadavere di Blanca Fernandez Ochoa, avvenuto lo scorso 4 settembre, non ha sciolto i mille dubbi che circondano la morte della sciatrice, la prima e finora unica spagnola ad aver vinto una medaglia olimpica in questa disciplina, un bronzo, ad Albertville nel 1992. L’ex atleta, 56 anni, era uscita dalla sua casa ad Aravaca, quartiere alla periferia di Madrid, per fare un’escursione il 23 agosto senza portare con sé il ...

Messa a disposizione : 200mila cattedre vuote - i ds devono indicare l'elenco dei candidati : È il momento giusto per inviare la Mad: tutti i docenti che aspirano ad ottenere una supplenza per l'imminente anno scolastico, ma non sono iscritti nelle graduatorie d'Istituto, possono cominciare ad inviare la propria domanda di Messa a disposizione. Ricordiamo che questa estate i sindacati legati al mondo scolastico hanno più volte annunciato un boom di supplenze per l'anno scolastico 2019/2020 in seguito alle vecchie procedure concorsuali, ...

Scacchi - Coppa del Mondo 2019 : si corre per due posti al Torneo dei Candidati. Ding Liren favorito numero uno : Parte dal 10 settembre, e terminerà il 4 ottobre, la Coppa del Mondo di Scacchi, un appuntamento di estrema importanza: da qui, infatti, saranno in due a qualificarsi per il Torneo dei Candidati che, il prossimo anno, designerà lo sfidante del Campione del Mondo, il norvegese Magnus Carlsen, padrone della scena Scacchistica ormai dal 2013. Si gioca a Khanty-Mansiysk, in Russia, già sede di numerosi eventi Scacchistici sotto la spinta ...

La FIFA ha svelato i nomi dei candidati per la top 11 del 2019 : FIFA top 11 – FIFPro e FIFA hanno annunciato oggi i 55 nomi in lizza per il FIFA FIFPro Men’s World11 2019. Deciso dai voti di migliaia di calciatori professionisti, il migliore 11 del 2019 sarà annunciato il 23 settembre 2019. I 55 giocatori in lista sono rappresentanti di ben 21 diverse nazionalità. I brasiliani […] L'articolo La FIFA ha svelato i nomi dei candidati per la top 11 del 2019 è stato realizzato da Calcio e ...

MotoGp - incidente Dovizioso-Quartararo a Silverstone : svelati i clamorosi dati degli air-bag dei piloti : L’azienda che fornisce gli air-bag ai due piloti ha reso noti i dati relativi all’incidente avvenuto a Silverstone subito dopo il via Andrea Dovizioso e Fabio Quartararo si sono ormai messi alle spalle l’incidente di Silverstone, avvenuto subito dopo la partenza. Il pilota francese e quello italiano sono stati entrambi ricoverati in ospedale per monitorare la situazione in seguito ai colpi presi sull’asfalto, ...

Terremoto Sicilia - scossa in provincia di Messina vicino al Parco Regionale dei Nebrodi [MAPPE e dati] : Un Terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella parte orientale della Sicilia, precisamente 2 km a sud-est di Santa Domenica Vittoria (ME), oggi, 4 settembre, alle 17:52:24 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.91, 14.98 ad una profondità di 24 km. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). L'articolo Terremoto Sicilia, scossa in provincia di Messina vicino al Parco Regionale dei Nebrodi [MAPPE e DATI] sembra ...

Negli Stati Uniti Google pagherà 170 milioni di dollari perché YouTube raccoglieva dati su alcuni bambini senza il consenso dei genitori : Google ha accettato di pagare 170 milioni di dollari alla Federal Trade Commission (FTC), l’agenzia governativa che si occupa della tutela dei consumatori e della concorrenza Negli Stati Uniti, perché attraverso YouTube, di cui è proprietaria, ha violato le norme sulla

Test di medicina : il 17 settembre sarà noto il punteggio dei candidati in forma anonima : Ieri 3 settembre si è svolto il Test ad accesso programmato per la facoltà di medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana (quello in lingua inglese si svolgerà il 12 settembre). Agli aspiranti camici bianchi è stato proposto come i precedenti anni un Test con 60 quesiti da rispondere in 100 minuti. Nella prova di quest'anno c'è stata una riduzione delle domande di logica (soltanto 10 domande rispetto alle 20 dello ...

Cambiamenti climatici - un servizio per la riduzione del rischio disastri in Europa sulla base dei dati Copernicus : Copernicus è il principale programma di osservazione terrestre dell’Unione Europea che osserva ed esamina il nostro pianeta e l’ambiente a favore dei cittadini. Copernicus “fornisce informazioni autorevoli sul clima del passato, del presente e del futuro, così come strumenti per permettere strategie di mitigazione e adattamento ai Cambiamenti climatici”, si legge sul suo sito. Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio ...

“Youtube ha violato la privacy dei bambini” : Google pagherà tra 150 e 200 milioni di dollari di multa per la raccolta dei dati personali : Youtube ha violato la privacy dei bambini. Per questo Google pagherà fra 150 e 200 milioni di dollari nell’ambito di un accordo raggiunto con le autorità Usa. L’accusa nei confronti della piattaforma web è di aver raccolto i dati personali dei minori. La Commissione federale del commercio (Ftc) dovrebbe annunciare la sua decisione su questo accordo a settembre, anticipa il New York Times, spiegando che se l’accordo verrà approvato dal ...

Negli Stati Uniti - dieci candidati si sono qualificati per il prossimo dibattito dei Democratici in vista delle primarie per le elezioni presidenziali : Negli Stati Uniti, dieci candidati si sono qualificati per il prossimo dibattito dei Democratici in vista delle primarie per le elezioni presidenziali, che si terrà il 12 settembre. I candidati sono Joe Biden, Cory Booker, Pete Buttigieg, Julián Castro, Kamala Harris, Amy

La decisione dell’Antitrust tedesco di limitare la raccolta dei dati da parte di Facebook è stata sospesa : Un tribunale di Duesseldorf, in Germania, ha sospeso temporaneamente la decisione dell’Antitrust del paese (Bundeskartellamt) di limitare la raccolta dei dati da parte di Facebook. Lo scorso febbraio, infatti, l’Antitrust tedesco aveva deciso che Facebook non avrebbe potuto più combinare

Oltraggio ai caduti : caprone pascola sulla fossa comune dei soldati italiani trucidati da Tito : Fausto Biloslavo Davanti alla lapide che ricorda la strage di 28 prigionieri di guerra italiani dei partigiani di Tito pascola un caprone. E l'accesso al campo è serrato Davanti alla lapide che ricorda la strage di 28 prigionieri di guerra italiani dei partigiani di Tito pascola un caprone. La bestia divora i pochi fili d’erba rimasti nel campo del ricordo, dove lo scorso maggio sono stati riesumati i corpi dei militari ...