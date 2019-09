Voli Stato,C.Conti archivia per Salvini

La Corte deidel Lazio dispone l'zione del procedimento sul presunto uso indebito da parte dell'ex ministro dell'Interno,, di 35 viaggi in aereo a bordo di velia disposizione di Polizia die del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Per la magistratura contabile, che ha trasmesso il fascicolo, per quanto di competenza, alla procura di Roma, "non sono emersi dall'istruttoria elementi sufficienti per sostenere in giudizio una contestazione di responsabilità amministrativa".(Di mercoledì 11 settembre 2019)