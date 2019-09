Ue | Conte | chiediamo un patto per gli investimenti

Governo - Zingaretti : «Adesso in Italia si cambia tutto. A Conte chiediamo lealtà» : Ora si cambia tutto. Non solo in Italia , ma anche dentro al Pd, ripartendo magari da quell'unità, spesso invocata e «finalmente» praticata. Nicola Zingaretti ha concluso la con...

"A Conte chiediamo lealtà e saremo leali" - dice Zingaretti : "È stato un agosto difficile. Abbiamo lavorato per amore dell'Italia". Così Nicola Zingaretti ha aperto il suo discorso durante l'evento conclusivo della Festa nazionale dell'Unità di Ravenna, scusandosi con i militanti per non aver partecipato alle varie Feste sul territorio. "Noi abbiamo rispetto per la democrazia, è una ricchezza unica che possediamo". I prossimi passi politici La settimana si aprirà con la fiducia al governo giallorosso ...