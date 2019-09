Sole 24 Ore | maxi multa della Consob all’ex direttore Napoletano e agli ex manager

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Per l’authority di vigilanza sulla Borsa l’exRobertoe quattro exdel gruppo24 Ore hanno messo in atto “pratiche commerciali e di reporting per incrementare artificiosamente i dati diffusionali del quotidiano”. E la divulgazione di quei dati “alterati” ha “prodotto un quadro informativo falsosituazione economico-finanziaria” del gruppo con effetti suscettibili di “influenzare in modo ingannevole sia le scelte degli acquirenti di spazi pubblicitari (…) che gli analisti finanziari” e quindi le decisioni degli investitori. Per questo la, con delibera del 29 luglio pubblicata oggi, ha sanzionato per un totale di 1,05 milioni di euro, l’ex ad Donatella Treu, l’ex responsabile Digital business & publishing development Anna Matteo, l’ex...

