Scuola | in Veneto non tornano in aula 7 mila bambini non vaccinati

Scuola : Veneto - flash mob degli studenti per il clima : Padova, 11 set. (AdnKronos) – In tutte le città del Veneto, oggi la Rete degli studenti Medi ha deciso di inscenare un flash mob per sensibilizzare studentesse e studenti contro il cambiamento climatico: “braccioli, pinne e maschere per dire che, se non cambiamo le cose, saremo noi a pagarne le conseguenze”, spiegano.“Abbiamo deciso di optare per una mobilitazione goliardica – dichiara Tommaso Biancuzzi, ...

Scuola - in Veneto licenziate 500 insegnanti senza laurea. Altre 1.300 a rischio : In seguito a una sentenza del Consiglio di Stato 500 insegnanti sono state già licenziate. Nel frattempo in tutta la regione le scuole soffrono una grave carenza di personale.Continua a leggere

Supplenze Scuola - 200.000 cattedre : Lombardia - Veneto ed Emilia le regioni con più posti : L'anno scolastico 2019/2020 è ormai alle porte e molte cattedre saranno assegnate ai supplenti. Per quest'anno si parla di un vero e proprio record di Supplenze: circa 200.000 cattedre saranno vuote da settembre in seguito ai trasferimenti ed ai pensionamenti. Proprio a tal proposito si attende il famoso decreto legge d’urgenza che il Ministro dell'Istruzione, Bussetti, dovrebbe divulgare a breve per far fronte al precariato scolastico con ...

Scuola : Donazzan - ‘in Veneto 2 mila docenti senza alcuna tutela’ : Venezia, 31 lug. (AdnKronos) – L’Assessore Regionale all’Istruzione della Regione del Veneto Elena Donazzan ha incontrato, su delega del Presidente Luca Zaia, alcune insegnanti del cosiddetto gruppo ‘docenti Diplomati Magistrali” circa le problematiche in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, alla luce delle ulteriori complessità connesse allo status di questa categoria di docenti. La Regione ...

Scuola : Donazzan - ‘in Veneto 2 mila docenti senza alcuna tutela’ (2) : (AdnKronos) – ‘Nel Veneto ‘ prosegue l’Assessore – si calcola siano 2.800 i partecipanti al concorso straordinario indetto dal Miur per risolvere la situazione dei diplomati magistrali ma solo 150 di questi verranno assunti a tempo indeterminato. Si calcola altresì che nella nostra regione siano circa 2.000 i docenti tornati precari, o che lo torneranno, senza la copertura di un ammortizzatore sociale. La ...

Moda : assessore veneto - ‘rilanciare formazione e raccordo tra Scuola e lavoro’ : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – ‘Si è detto per troppi anni che la Moda era finita e certamente è stata fuorviante la strategia delle delocalizzazioni. Rimane, invece, un campo bello e affascinante per chi ci si affaccia. C’è bisogno di giovani formati e docenti inclini ai percorsi professionalizzanti. Ma devono essere in grado anche le stesse aziende di sfruttare del tutto la richiesta di formazione”. Sono parole ...

Veneto : Anci ai sindaci - su Scuolabus andiamo avanti come negli anni precedenti : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) – L’Anci Veneto ha scritto ai sindaci del Veneto in merito al servizio scuolabus consigliando alle amministrazioni comunali di ‘proseguire l’erogazione del servizio come negli anni precedenti”. Una precisazione necessaria dopo le numerose richieste di chiarimento espresse dai sindaci ad Anci Veneto in seguito al parere della sezione regionale di controllo per il Piemonte della ...

Scuola : in Veneto prof a lezione di alternanza - progetto sperimentale per aziende (2) : (AdnKronos) - "Ricordo che il Veneto è la prima regione italiana a fare alternanza anche in imprese all’estero. E i numeri dell’alternanza Scuola-lavoro sono in costante crescita: lo scorso anno hanno potuto sperimentarla 115 mila studenti, quasi il triplo rispetto ai 39.500 studenti dell’anno scola

Scuola : in Veneto prof a lezione di alternanza - progetto sperimentale per aziende : Venezia, 16 lug. (AdnKronos) - prof a Scuola di impresa e aziende alla scoperta del sistema educativo regionale: l’”incrocio” formativo tra Scuola e aziende è l’obiettivo dell’iniziativa sperimentale avviata in Veneto da Regione e Ufficio Scolastico regionale, nell’ambito del protocollo di intesa su