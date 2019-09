Ricorso multa per mancata contestazione immediata | quand’è possibile

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 11 settembre 2019)perSecondo le norme contenute nel Codice della Strada, ladell’infrazione alle regole sulla circolazione dei veicoli, va fatta nell’immediato, attraverso una pattuglia delle forze dell’ordine che fermi l’automobilista e gli faccia notare l’errore appena commesso (consentendogli tra l’altro di controbattere con eventuali motivi di difesa, come ad esempio lo stato di necessità). Tuttavia non è sempre così, in quanto il Codice della Strada ammette, in specifici casi, anche ladifferita. Vediamo allora di fare chiarezza e di capire quando il guidatore può fareper. Se ti interessa saperne di più sul rapporto tra guida in stato di gravidanza ed eventuali multe, clicca qui....

marckuck : l'interminabile soap della rottura Salvini-Conte è noiosissima. L'hooligan della Fossa dei Leoni con la retorica mi… - ArzilliLucio : @FulvioNunziata @LGramellini @douglascosta @juventusfc Provi ad informarsi prima di parlare, la juve non fece ricor… -