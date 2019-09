Napoli | De Laurentiis inedito | “Chiesi a Conte di venire da noi | rifiutati più di 100

De Laurentiis : «In proporzione a Bari più abbonamenti che a Napoli. Se questo vuol dire essere grandi tifosi del Napoli» : Ieri abbiamo raccontato le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis a Sky. Sulle elezioni al Board dell’Eca, sulle scelte fatte da Ancelotti in occasione di Juve-Napoli, e anche della necessità di giocare ogni partita come se fosse la partita dell’anno. Oggi il Corriere dello Sport riporta ancora altre dichiarazioni del presidente. Innanzitutto sulla campagna abbonamenti che va a rilento: a ieri erano circa 11.500. Se questo vuol dire essere ...

De Laurentiis : “Con il Liverpool il Napoli dovrà entrare in campo come se fosse la partita dell’anno” : Da Ginevra, dove è impegnato per l’assemblea Eca, il presidente De Laurentiis, ha parlato anche del prossimo incontro con il Liverpool per l’esordio del Napoli in Champions. Ha espresso un po’ di preoccupazione e suggerito anche una ricetta per vincere. Queste le sue parole: “Ho un po’ di paura perché abbiamo battuto il Liverpool con un punteggio ampio e non vorrei che questo potesse dare una certa tranquillità. ...

De Laurentiis parla del Napoli e del suo possibile ruolo nell’Eca : scenari importanti per il triennio 2024-2027 : “Purtroppo quando ci sono certe partite bisogna molto spesso non rispettare i gradi di importanza delle componenti della squadra. Se qualcuno arriva in ritardo e quindi non ha avuto una preparazione adeguata forse deve lasciar posto a qualcun altro che ha fatto tutta la preparazione fin dall’inizio del ritiro”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un’intervista a Sky Sport in merito alla sfida ...

Napoli - De Laurentiis difende Ancelotti : “il ko con la Juve? A volte accade che…” : La sconfitta con la Juventus è ormai alle spalle, ma Aurelio De Laurentiis non vuol sentire critiche all’indirizzo di Carlo Ancelotti. Massimo Paolone/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Napoli ha espresso il proprio punto di vista, difendendo l’operato del proprio allenatore: “purtroppo quando ci sono certe partite bisogna molto spesso non rispettare i gradi di importanza delle ...

Borriello : “110 e lode al Napoli di De Laurentiis” : L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Borriello ha detto che gli spogliatoi sono finiti e manca solo qualche bagno da sistemare. Sui maxischermi, ha confermato che ci saranno e ha invitato i tifosi a rispettare lo stadio perché è di tutti i napoletani e soprattutto dei tifosi del Napoli. Sul Napoli di De Laurentiis: “Il voto è 110 e lode. La società azzurra è nelle ...

Aurelio De Laurentiis e i 15 anni alla guida del Napoli : dal fallimento all’olimpo del calcio - con bilanci in attivo (ma pochi trofei) : Un’estate passata a sognare James e Icardi, a segnare l’acquisto più costoso della storia per 45 milioni di euro e un’estate passata ad aspettare le notizie che arrivavano dal tribunale di Napoli, sezione fallimentare, quando tutta la società valeva meno di 30 milioni di euro, altro che i 45 di Lozano. In mezzo quindici anni: tanto è passato da quando Aurelio De Laurentiis, alle 18 e 30 del 6 settembre 2004 è uscito coi suoi ...

Calciomercato Napoli - ufficiale l’arrivo di Llorente : l’annuncio di De Laurentiis [FOTO] : E’ ufficiale l’arrivo di Fernando Llorente al Napoli. L’annuncio è arrivato con il consueto tweet del presidente Aurelio De Laurentiis sul suo profilo. “Benvenuto Fernando” il breve messaggio del presidente azzurro. L’attaccante spagnolo era svincolato dopo l’esperienza al Tottenham. Benvenuto @Llorentefer19 Il comunicato #ForzaNapoliSempre #weareallbrothers #onecityoneclubonepassion ...

Ancelotti : Ho scelto il Napoli perché mi piace - non perché De Laurentiis mi ha offerto di più” : Paolo Condò e Carlo Ancelotti hanno dialogato a tutto tondo nello speciale di Sky “Mister Condò”, andato in onda questa dopo la triste sconfitta rimediata dal Napoli dalla Juve. Si parla di tutto, si parte dall’inizio della lunga storia che lega Ancelotti al calcio ed al pallone. Dei suoi successi prima da calciatore e poi da allenatore, ma anche sei suoi insuccessi. Fino ad arrivare al suo arrivo a Napoli Quando hai scelto di ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Pepe Reina - il battibecco con De Laurentiis la causa dell’addio al Napoli : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, giornata importante per gli appassionati della statistiche e del mondo del calcio, è il compleanno del portiere Pepe Reina, al momento l’estremo difensore si trova al Milan e prova a conquistare il posto da titolare, per adesso è alle spalle di Donnarumma. Carriera sempre da grande protagonista, la prima avventura al Barcellona, l’esordio avviene a 18 anni, ...

Calciomercato Napoli - ufficiale Lozano : il benvenuto del presidente De Laurentiis [FOTO] : Hirving Lozano è ufficialmente un giocatore del Napoli. E’ stato il presidente Aurelio De Laurentiis a dare l’annuncio su Twitter, dove ha pubblicato una foto dell’attaccante messicano al momento della firma con il messaggio: “benvenuto Hirving”. Lozano arriva al club partenopeo dal Psv Eindhoven a titolo definitivo. Questo il comunicato del Napoli sul proprio sito ufficiale. “Il Napoli ufficializza ...

Napoli obiettivo Icardi : De Laurentiis vorrebbe una risposta dal bomber entro il 21 agosto : Il Napoli appare sempre più deciso a lanciare il suo assalto a Mauro Icardi, ma quest'ultimo ancora una volta starebbe prendendo tempo in attesa di un segnale da Torino, poiché la destinazione Juventus continuerebbe ad essere in cima ai suoi desideri. Per questo motivo il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, dopo aver rotto gli indugi, contattando l'Inter per trovare un accordo con la società milanese, non sarebbe di certo ...

Icardi-Napoli - De Laurentiis ha fissato la deadline : si può chiudere dopo il weekend : Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del giornale torinese Tuttosport, a firma del giornalista napoletano Raffaele Auriemma, ci sarebbero importanti novità per quanto riguarda l'affare per portare Icardi al Napoli. Infatti, ci sarebbe stata una lunghissima telefonata tra il patron azzurro Aurelio De Laurentiis e la moglie/procuratrice Wanda Nara. In particolare, ci sarebbe stato l'ultimatum del presidente alla procuratrice ...

Lozano al Napoli : Psv verso il Sì/ Vertice Raiola-De Laurentiis anche per Icardi : Lozano vicinissimo al Napoli: Vertice ok tra Giuntoli, De Laurentiis e Mino Raiola, si è parlato anche di Icardi. Le alternative e la pista Llorente