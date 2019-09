Milano | molestata fuori da locale | un arresto 2

Milano : molestata fuori da locale in pieno centro - un arresto : Milano, 11 sett. (AdnKronos) - Usciva da un locale di Milano all'alba con le amiche quando un cittadino senegalese di 27 anni l'ha fermata e palpeggiata nelle parti intime. Il 27enne è stato arrestato in via Tocqueville, nel pieno della movida di corso Como, per violenza sessuale dalla polizia aller