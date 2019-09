Michele Bravi torna ad esibirsi ed è subito sold out

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) I fan di X Factor non hanno più sentito parlare del vincitore della settima edizione,, da quando lo scorso novembre è stato coinvolto in un incidente che portò alla morte di una donna. Il cantante, infatti, all'epoca straziato dal dolore (e tutt'ora indagato per omicidio stradale), decise di cancellare tutti gli impegni musicali e da allora è rimasto totalmente in silenzio. Negli ultimi giorni, tramite il suo profilo Instagram, il giovane cantante ha annunciato il suo ritorno e le date dei suoi prossimi concerti, ma non ha fatto in tempo ad annunciarli che i biglietti sono giàout. Il grande ritorno disi terrà sul palco del Teatro San Babila di Milano il 19 ottobre, per un concerto intimo con piano e voce. ...

