Conte da Von der Leyen : «Migranti - penalità per chi non li accoglie». Patto sulla crescita con l'Ue : Un Patto con la nuova Europa su migranti e crescita, i due nodi più spinosi su cui si gioca il futuro del governo giallorosso. Ottenuto il voto di fiducia dal Parlamento, Giuseppe Conte vola a...

Conte : consonanza con von der Leyen - chi non collabora sui migranti paga un “grave prezzo” finanziario : Nei suoi incontri avuti oggi a Bruxelles con la presidente eletta della prossima Commissione europea, Ursula von der Leyen e con il presidente uscente del Consiglio europeo, Donald Tusk, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha riferito di aver avuto "colloqui molto cordiali veramente con una grande disponibilità nei confronti dell'Italia e - ha aggiunto - nei confronti miei personali". "In particolare - ha spiegato Conte - con la ...

Governo Conte-2 i malumori di alcuni senatori M5s e Pd devono concretizzarsi anche con le dimissioni dai rispettivi partiti dopo il no alla fiducia : La fiducia ad un Governo quando si presenta alle camere è il via libera per iniziare il percorso amministrativo.

Incontro di Conte con Von der Leyen : 8.34 Il premier Conte sarà oggi a Bruxelles per una serie di incontri, da Von der Leyen a Juncker, mentre a Roma l'attenzione è sulla nomina di 42 sottosegretari in un clima non proprio disteso. Stasera un vertice di maggioranza. A Bruxelles l'Italia può ora contare su Gentiloni all'Economia, con l'incarico di "affrontare i debiti alti",un obiettivo che tocca da vicino il nodo della prossima manovra.Conte assicura che si lavorerà per il ...

Ue - Conte incontra Von der Leyen a Bruxelles : punti d’incontro su riforma di Dublino - patto di stabilità e investimenti sull’ambiente : Avrà inizio alle 10.30 quello che si annuncia come un nuovo corso dei rapporti tra Roma e Bruxelles. A quell’ora a Palazzo Charlemagne, nella capitale belga è in calendario l’incontro tra Giuseppe Conte, capo del governo M5s-Pd che ieri ha ottenuto la fiducia in Senato, e Ursula Von der Leyen, presidente designata della Commissione europea che ieri ha ufficializzato la nomina di Paolo Gentiloni a commissario Ue per gli Affari ...

Governo : Conte - ‘con von der Leyen convergenze promettenti su migranti’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “I contatti che ho prontamente avviato con la neo-Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno già consentito di individuare punti di convergenza decisamente promettenti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera.L'articolo Governo: Conte, ‘con von der Leyen convergenze promettenti su migranti’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - Conte agli elettori del M5s che devono votare su Rousseau : “Non tenere idee nel cassetto. Possiamo cambiare l’Italia” : “A voi elettori che siete chiamati a votare su Rousseau ricordo che il Movimento in modo molto chiaro aveva detto, prima delle elezioni, che se non avesse avuto la maggioranza in Parlamento avrebbe realizzato il programma con chi fosse stato disponibile a farlo. Non tenere in un cassetto queste idee e questi sogni per realizzare il Paese che vogliamo”. Lo ha detto Giuseppe Conte durante una video in diretta su facebook. L'articolo ...

Sergio Mattarella e i ministri : "Intervento discreto ma diretto". No a un caso Savona : i paletti per Conte : Non si ripeterà un caso Paolo Savona. Il retroscena del Quotidiano nazionale dal Quirinale rileva come il presidente Sergio Mattarella, su questo punto, sia molto più tranquillo rispetto al maggio 2018. La partecipazione del presidente della Repubblica alla lista dei ministri "è ben più significativ

Governo - il Pd dopo l'incontro con Giuseppe Conte e M5s : "Fatti passi avanti ma servono chiarimenti" : "Fatti passi avanti, ma sul piano politico servono chiarimenti", dicono i piddini. dopo l'incontro a Palazzo Chigi fra il premier incaricato Giuseppe Conte, la delegazione del Movimento 5 stelle formata dai capigruppi Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, e quella del Partito democratico con i capig