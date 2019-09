Conte a Ue:"Patto su crescita,migranti"

"Consonanza" con von der Leyen e Tusk e "sostegno" dalla Ue, Cosìdopo l' incontro a Bruxelles. "Abbiamo bisogno di un po'di tempo -dice- vogliamo in modo trasparente farecon Ue sul nostro programma" per Italia digitale, green economy,investimenti per sviluppo orientato al lavoro."Obiettivo resta la riduzione del debito, ma vogliamo farla attraverso la". Sui:Roma chiede condivisione e Ue deve fare di più ma è da subito disponibile a accordo temporaneo.I riluttanti ne risentiranno finanziariamente.(Di mercoledì 11 settembre 2019)