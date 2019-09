“Addio | Antonio” 40enne muore in strada | stava andando a lavoro

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2019) L’Italia oggi piange Antonio Baldassarre, il motociclista di 40 anni, di Montefalcione, che è morto ieri mattina in un incidente con la sua due ruote nella Capitale. Sirecando in ufficio quando si è trovato coinvolto in un tragico schianto. Era un informatico. A Roma si era trasferito per seguire la sua passione, quell’innato talento coltivato con tanto impegno e sacrifici. Nella Capitale Antonio viveva con sua moglie. Antonio è morto nello schianto tra due moto e un’autovettura lungo via Pineta Sacchetti nel centro di Roma. Era in sella ad un’Honda SH. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto. Ilpare sia stato disarcionato dalla sua Honda a seguito dell’impatto con l’automobile ed è morto sul colpo. L’altro motociclista, alla guida di una BMW, è rimasto ferito gravemente.Trasportato al Gemelli in ...

