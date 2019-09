Star Ocean First Departure | Data di uscita e piattaforme annunciate

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 10 settembre 2019) Square Enix Ltd. ha annunciato oggi cheR™, la versione rimasterizzata in HD del classico RPG di fantascienza, farà il suo debutto in formato digitale su Nintendo Switch™ e PlayStation®4 il 5 dicembre. InR, pubblicato originariamente in occidente su PSP® (PlayStation®Portable), un giovane spadaccino, Roddick, e i suoi compagni partono alla ricerca di una cura per una malattia mortale prima di venire coinvolti in un’avventura tra le stelle. Questa versione rimasterizzata in HD include le seguenti funzionalità che migliorano l’esperienza di gioco: Voci: i giocatori potranno scegliere tra le voci originali della versione per PSP® in giapponese o in inglese, o la nuova registrazione di voci giapponesi doppiate dal cast originale della versione per Super Famicom, ...

Nextplayer81 : Star Ocean: First Departure R in arrivo il 5 dicembre, ecco tutte le novità. - FPSREPORTER : Star Ocean First Departure R uscirà il 5 dicembre - GamesPaladinsIT : La remastered di STAR OCEAN First Departure R arriverà a Dicembre su Switch -