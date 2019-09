Salvini | Conte cambiato completamente | gli lascio poltrona e mi tengo dignità

Salvini : a Conte poltrona - a me dignità : 10.22 "Conte è cambiato completamente. In 15 giorni ha fatto e detto l'esatto contrario rispetto agli ultimi 15 mesi. Squallido passare da un governo con la Lega ad un governo con LeU. Gli lascio la poltrona, mi tengo la dignita'". Così il leader leghista Salvini a Rtr99. "Già con il voto europeo i Cinque Stelle avevano scelto di portarsi a sinistra: hanno scelto Macron e Merkel, invece dell'Italia e degli italiani", ha poi detto a Rbr Radio. ...

Conte 2 - De Benedetti : “Avrei voluto elezioni anticipate. I padri di questo governo sono Renzi e Grillo. Salvini? Lo avremo ancora tra i piedi” : “Non voterei la fiducia a questo governo, perché in questo mese di agosto è successo di tutto. Abbiamo, cioè, visto ricchi premi e cotillon. Io ero assolutamente per le elezioni anticipate“. sono le parole dell’editore Carlo De Benedetti, ospite di “Otto e mezzo”, su La7, a proposito del neo-governo giallorosso. E spiega: “L’unico che si è comportato in maniera impeccabile, secondo quanto prevede la ...

Video - Salvini : "Conte si è montato la testa. Di Maio agli Esteri? O è un genio o è..." : Matteo Salvini oggi era nel suo luogo preferito, la Piazza, accanto all'amica ritrovata Giorgia Meloni, per protestare contro gli ex amici Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e i loro compagni del governo giallorosso. La protesta organizzata da Fratelli d'Italia con l'appoggio della Lega e del nuovo movimento che fa capo a Giovanni Toti, governatore della Liguria ex Forza Italia, ha riempito tre piazze, quelle vicine a Montecitorio, ...

Sondaggi politici/ Gradimento leader politici : Conte - 41 - 2% - supera Salvini - 37 - 8% - : Sondaggi politici, le intenzioni di voto sul Governo Pd-M5s-LeU e i dati dell'opposizione. Gradimento leader, crescita esponenziale di Conte.

Matteo Salvini nomina Giuseppe Conte in piazza - la reazione della folla è feroce : Matteo Salvini, dal palco della manifestazione davanti a Montecitorio, nomina Giuseppe Conte. Immediata la reazione di sdegno della folla presente che, a suon di fischi, dimostra tutta la sua disapprovazione per il governo giallorosso. "Con Giorgia Meloni lavoreremo per allargare, includendo milioni

Giuseppe Conte - promessa a Sergio Mattarella : "Modifiche al decreto Sicurezza di Salvini" : Deciso e decisivo passo indietro di Giuseppe Conte su Sicurezza e immigrazione. Rinnegando di fatto i provvedimenti del governo precedente da lui stesso guidato, a Montecitorio, durante il discorso per il voto di fiducia all'esecutivo giallo-rosso, il premier ha annunciato una revisione del decreto

Giuseppe Conte - il discorso per la fiducia è un attacco a Matteo Salvini : "Useremo un lessico rispettoso" : Giuseppe Conte ha aperto il suo discorso per la fiducia alla Camera con un nuovo attacco a Matteo Salvini. Senza mai nominarlo il premier ha fatto bene capire che l'obiettivo di questo governo giallo-rosso è cancellare il leader della Lega: "Con l’intervento di oggi si apre una nuova e risolutrice s

La profezia di Carlo Nordio sul Conte-bis e sul futuro di Salvini : Trova che il taglio dei parlamentari sia “inutile”, che l'allarme fascismo “sia una balla colossale”, che l'incriminazione dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per il “caso Rackete” non abbia alcun fondamento, che “nella sostanza” il decreto Sicurezza bis non sia anticostituzionale, che “la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado è un mostro giuridico” e che pertanto se son si farà “slittare l'entrata in vigore ...

La piazza di Salvini e Meloni contro il Conte bis : Il nuovo governo rompe i ponti con il vecchio Madrid, 9 set - (Agenzia Nova) - Il nuovo governo italiano, formato dalla coalizione fra il Movimento 5 stelle antisistema e il progressista Partito democratico, si è prefissato l'obiettivo di riavvicinarsi all'Unione europea e rompere con la linea tracc

Salvini : “Domani sarò in piazza a Montecitorio per la fiducia al Conte bis - italiani sono indignati” : Il leader della Lega Matteo Salvini ha confermato la sua presenza domani alla manifestazione a Montecitorio: "La nostra è una piazza pacifica, democratica, a volto scoperto, dove i poliziotti stanno tranquilli, non quella dei centri sociali. Non vedo dove stia il problema rispetto a gente che sta in Parlamento e in piazza".Continua a leggere

Silvio Berlusconi : “Salvini è incomprensibile - ma chi aiuta il governo Conte è fuori da FI” : Alla vigilia del primo voto di fiducia per il governo Conte bis, Silvio Berlusconi avverte i suoi parlamentari, provando a mettere a tacere le voci che vogliono un "aiutino" da parte di Forza Italia alla maggioranza. E su Salvini dice: "A volte è incomprensibile, non parla mai di centrodestra".

Sondaggi politici - governo M5sPd non piace agli italiani : ma Conte supera nel gradimento Salvini : Gli ultimi Sondaggi mettono in luce lo scarso gradimento degli italiani per il neo-nato governo Conte 2: l'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd non piace agli elettori. Allo stesso tempo, però, sale il gradimento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che gode di una fiducia maggiore di Matteo Salvini, ora in calo.

Conte 2 - De Luca : “Non c’è più ministra Grillo? Grave perdita - che peccato. Salvini? A Milano spacciatori coi machete - altro che sicurezza” : “Nel nuovo governo c’è stato il cambiamento del ministro della Salute Grillo. Come potete immaginare, è una notizia che mi ha gettato nello sconforto, non ho dormito per 48 ore. Che peccato, ce ne faremo una ragione. Abbiamo avuto questa Grave perdita e ora c’è un nuovo ministro (Roberto Speranza, ndr), una persona garbata e amica. Ma per noi non cambia assolutamente niente “. E’ il commento ironico del presidente ...

Conte 2 - Salvini a Parenzo : “Operazione ideata da Merkel - da Macron e da Ue”. “Veramente l’ha creata lei - che è vittima e carnefice” : “Conte bis? E’ proprio il governo che gli italiani sognavano: Pd, 5 Stelle, Boldrini. Io lascio che il Palazzo si chiuda in se stesso, come fece Maria Antonietta che, quando il popolo in Francia aveva fame, diceva: ‘Lanciate delle brioche’”. Così, a In Onda (La7), l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, attacca il governo M5s-Pd-LeU, rendendosi protagonista di un serrato confronto con uno dei conduttori, David Parenzo. “Questa è ...