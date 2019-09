Resoconto Temptation Island Vip prima puntata | Ciro viola le regole | espulso con la Caputo

Resoconto Temptation Island - finale di stagione : trionfa l'amore per Sabrina e Nicola : Si sono spenti i riflettori sull'edizione di quest'estate di Temptation Island. Ieri, 30 luglio, è andata in onda la settima e ultima puntata del docu-reality di Canale 5, nella quale Filippo Bisciglia ha incontrato le coppie ad un mese esatto dalla fine delle riprese. Jessica e Andrea, Nunzia e Arcangelo, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola, Cristina e David, Ilaria e Massimo hanno aggiornato il conduttore in merito alle novità delle rispettive ...

Temptation Island - Resoconto 6^ puntata : le ultime tre coppie escono separate : Mai in passato gli ultimi falò di confronto di Temptation Island avevano dato un esito tanto infausto. Nella sesta puntata del docu-reality, trasmessa su Canale 5 ieri 29 luglio, le ultime tre coppie rimaste in gara hanno ricostruito le tre settimane trascorse sull'isola delle tentazioni, lanciando reciproche accuse ed esprimendo la propria delusione per il comportamento del fidanzato e fidanzata. E per tutti loro l'epilogo è stato lo stesso: ...

Resoconto 5^ puntata Temptation - Colantoni attacca Ilaria : 'Hai fatto schifo' : La quinta puntata di Temptation Island, che Canale 5 ha trasmesso ieri 22 luglio in prima serata, ha confermato le gravi crisi in atto per le tre coppie ancora presenti nel resort di Santa Margherita di Pula. Fidanzate e fidanzati hanno partecipato all'ultimo falò con Filippo Bisciglia prima del confronto finale e in esso hanno appreso delle novità non troppo gradite. Dopo un inizio sottotono, sono stati soprattutto i fidanzati a stupire con il ...