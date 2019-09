Il cast di Streghe oggi | dove ritrovarne i protagonisti fra BH90210 e il movimento #MeToo

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 10 settembre 2019) Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Alyssa Milano e poi Rose McGowan sono state le uniche e soleper gli appassionati della prima ora, e anche se i ruoli delle sorelle Halliwell sono ormai nel cassetto – reboot a parte –, la curiosità nei confronti delle loro interpreti non è mai scemata. Alyssa Milano è stata Phoebe Halliwell, personaggio capace di crescere da giovane immatura e irresponsabile a donna solare, romantica e dinamica. Prima di sbarcare nella gloriosa serie CW, la sua interprete aveva già avuto ruoli televisivi interessanti, tra i quali Samantha in Casalingo Superpiù e Jennifer in Melrose Place. Come se non bastasse, tra il 1989 e il 1992 si è dedicata a svariati progetti musicali pubblicando quattro album: Look in My Heart; Alyssa; Locked Inside a Dream; Do You See Me?. Dopo, invece, Alyssa Milano è stata Savi in Mistresses - Amanti, serie mystery ...

FedePiper91 : Sono sempre piu' convinta che sia in preparazione una specie di spin off di #streghe o di revival con il cast origi… - SilviaMiozzi : L'errore del reboot di streghe è che non hanno ascoltato i fan che volevano, semmai, una serie nuova con il vecchio… - LPsoldier_91 : Che poi, non ho mai capito perché Shannen Doherty lasciò #bh90210 per scrollarsi di dosso il ruolo di Brenda e poco… -