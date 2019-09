Fiat e Lancia - Via alla promozione Zero+Zero

Fonte : quattroruote

(Di martedì 10 settembre 2019) Con una serie di porte aperte fissati nei weekend del 14-15, 21-22 e 28-29 settembre il gruppo FCA presenterà in Italia laper le vetture dei marchi.Una Panda a partire da 129 euro al mese. I clienti accederanno a un'offerta esclusiva di FCA Bank che combina zero anticipo e zero interessi per finanziamenti di durata massima di 72 mesi. Sarà possibile inoltre scegliere la formula con maxirata finale o restituzione del veicolo oppure quella totalmente rateale con durate flessibili. In questo modo laPanda sarà disponibile a partire da 129 euro al mese, che saliranno a 175 euro per una Tipo e 189 euro per una 500 X. Per laYpsilon le rate partiranno invece da 145 euro.

