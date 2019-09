Bergamo | 57enne tenta il suicidio | la polizia lo salva in extremis allertata dalla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) L’equipaggio del Reparto prevenzione crimine di Milano è arrivato appena in tempo perrlo da untivo di. Si tratta di undi origini calabresi residente a Cernobbio, che nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre ha cercato di togliersi la vita impiccandosi. Ad allertare gli agenti, che in quel momento stavano prestando servizio di ordine pubblico al Forum Ambrosetti, è stata la compagna dell’uomo. La donna si è avvicinata ai poliziotti poco dopo la mezzanotte, spiegando allarmata che il compagno, in linea con lei al cellulare, aveva minacciato di togliersi la vita. A quel punto ha lasciato il telefono al capo equipaggio che per una decina di minuti ha parlato con lui cercando di dissuaderlo. Durate la conversazione l’uomo ha menzionato un albero e la compagna ha quindi potuto dedurre che si trovava in un particolare orto (ricavato da uno ...

